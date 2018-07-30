Sağlık-Sen: Hekimin açığa alınmasını doğru bulmuyoruz

Giresun'da bir vatandaşımızın hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan üzücü hadisenin, kamuoyunda infial oluşturacak şekilde medya tarafından çarpıtılması üzerine SAĞLIK-SEN olarak aşağıdaki açıklamaya gerek duyulmuştur:

Öncelikle sağlık camiamız adına üzüntülerimizi ifade ediyor, merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Söz konusu üzücü olay, güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu gerçekleşmiş ve tüm boyutlarıyla araştırılmaktadır. Bu üzücü olay öncesinde vatandaşın sağlık hizmeti talebinin karşılanması noktasında aile hekimimiz tarafından uygulamaya esas olan geçerli ve gerekli kurallar dışında suç teşkil edecek hiçbir tasarruf söz konusu değildir. Hal böyle iken kamuoyunda oluşan infialin etkisinde kalınarak aile hekimimiz açığa alınmıştır.

- Hiçbir sağlık çalışanımız yargısız infaza maruz kalmamalıdır.

- Sağlıkta şiddetin arttığı bir dönemde, özellikle medya başta olmak üzere tüm sorumlu kesimler sağlık çalışanlarımızı töhmet altında bırakan, suçlayan ve cezalandırma talebinde bulunan ifadelerden uzak durmalıdır.

- Aile hekimimizle ilgili olarak başlatılan idari süreç hızlı bir şekilde tamamlanmalı ve aile hekimimiz en kısa sürede görevine iade edilmelidir.

- Sağlık-Sen olarak sürecin takipçisi olacağız.