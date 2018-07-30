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Beyin kanaması geçiren vekilin sağlığına ilişkin ilk açıklama

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay: - "Erdin Bircan Bey ile ilgili tıbbın yapabileceği her şey yapılmış. Bir ameliyat geçirdi, o kanamalı bölge temizlendi. Durumu iyi görünüyor yani bir kanama yok, hasta stabil durumda"
30 Temmuz 2018 19:12
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Beyin kanaması geçiren vekilin sağlığına ilişkin ilk açıklama

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Iğdır'da beyin kanaması geçiren Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın sağlık durumuna ilişkin, "Erdin Bircan Bey ile ilgili tıbbın yapabileceği her şey yapılmış. Bir ameliyat geçirdi, o kanamalı bölge temizlendi. Durumu iyi görünüyor yani bir kanama yok, hasta stabil durumda." dedi.

CHP heyeti ile Bircan'ın tedavi gördüğü Iğdır Devlet Hastanesini ziyaret eden CHP Grup Başkanvekili Altay, hastane başhekimi Op. Dr. Raşit İlhan'dan Bircan'ın sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Altay, hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, Bircan'ın rahatsızlık geçirdiğini Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı esnasında öğrendiğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine bir doktor milletvekiliyle hastaneye hareket etme talimatı verdiğini ifade eden Altay, şöyle devam etti:

"Hastane başhekimimiz İlhan başta olmak üzere Iğdır Vali Vekili Kemal Duru'ya çok teşekkür ediyorum. Erdin Bircan Bey ile ilgili tıbbın yapabileceği her şey yapılmış. Bir ameliyat geçirdi, o kanamalı bölge temizlendi. Durumu iyi görünüyor yani bir kanama yok, hasta stabil durumda."

Altay, Bircan'ın tedavisinin Ankara'da sürdürüleceğine işaret ederek, "Her şeye rağmen tedbir bakımından hocalarımız uygun görürse ki gördüklerini de beyan ettiler, Erdin Bey'i Ankara'ya sevk edeceğiz, götüreceğiz. Sağlık Bakanlığı'na da teşekkür ediyorum, gerekli katkıları sunuyor. Sanırım bir ambulans uçak gelecek bununla götürülecek ve Ankara'da tedavisine devam edilecek." dedi.

- Ambulans uçakla Ankara'ya sevk edilecek

Iğdır Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Raşit İlhan da milletvekili Bircan'ın hastaneye geldiğinde durumunun kötü olduğunu belirtti.

Beyin tomografisinin alınmasının ardından hastayı ameliyata aldıklarını aktaran İlhan, şunları kaydetti:

"Doktorlarımızın özverisiyle operasyonumuz gayet güzel geçti, içerideki kanamayı boşalttık ve kontrol tomografisinde de şu an kanama görünmüyor. İbni Sina Hastanesinde Şükrü Hocamız ile görüşerek Sayın Bakanımızın da destek ve talimatlarıyla hastamızı Ankara'ya sevk edeceğiz. Kendisine sağlık, sıhhat ve afiyet diliyorum."

CHP'de olağanüstü kurultay çalışmaları kapsamında Iğdır'da bulunan Edirne Milletvekili Erdin Bircan, otel odasında geçirdiği beyin kanaması nedeniyle ameliyata alınmış, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla Bircan'ın tedavisi için Erzurum'dan Iğdır'a ambulans helikopterle alanında uzman cerrah ve sağlık ekibi gönderilmişti.
Anadolu Ajansı
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