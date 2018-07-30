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2017'de en çok kiraya en az sağlığa harcadık

2017 yılı verilerine göre Türkiye genelinde hanehalklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar içinde, en yüksek pay yüzde 24,7 ile konut ve kira harcamalarına ayrıldı.
30 Temmuz 2018 19:15
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2017'de en çok kiraya en az sağlığa harcadık

2017 yılı verilerine göre Türkiye genelinde hanehalklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar içinde, en yüksek pay yüzde 24,7 ile konut ve kira harcamalarına ayrıldı.

Medya takibinin önde gelen kuruluşlarından Ajans Press, hanehalkı tüketim harcamalarına yönelik yapılan araştırmayı inceledi. Ajans Press'in Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türk halkının tüketim harcamaları içinde en çok konut ve kira harcamalarına para ayırdığı saptandı. Yüzde 24,7 ile ilk sıraya yerleşen konut ve kira harcamalarını, yüzde 19,7 ile gıda ve alkolsüz içecek harcamaları aldı. Buna karşın en düşük harcamanın yüzde 2,2 ile sağlık yüzde 2,3 ile de eğitim hizmetlerine verilmesi dikkat çekti.

En fazla ulaşıma ayırdığımız pay arttı

ITS Medya ve Ajans Press'in gerçekleştirdiği medya incelemesinde, konuyla ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. Gerçekleştirilen medya incelemesinde, araştırmaya konu olan 2017 yılı içerisinde, kira ve konut ödemeleriyle ilgili 88 bin 351 haber çıkışı tespit edildi. Hanehalklarının en az harcama yaptığı başlık olan sağlık da ise 5 bin 591 haber çıkışı belirlendi. Raporda, 2017 yılında eşdeğer fert başına aylık tüketim harcaması bin 854 lira olarak belirlenirken, harcamaların geçen yıla göre 212 lira arttığı saptandı. Toplam harcamalardaki pay bakımından ise ulaşımın 2016 yılına göre 0,5 puan artışla yüzde 18,2'den yüzde 18,7'ye yükseldiği görüldü. Bununla birlikte, gıda ve alkolsüz içecek harcamalarının yüzde 19,5'ten 19,7'ye, çeşitli mal ve hizmet harcamalarının yüzde 4,2'den yüzde 4,4'e yükseldiği kaydedildi. Konut ve kira harcamalarının payı ise bir önceki yıla oranla 0,5 puan düşüş yaşarken yine de en çok harcanan başlık olması dikkat çekti.

Elde edilen veriler neticesinde düşük gelirli hanelerin yüksek gelirli hanelere oranla, gıdaya daha fazla harcama yaptıkları saptanırken, en düşük gelirli hanehaklarının konut ve kiradan sonra yüzde 28,6 ile en çok gıda ve alkolsüz içeceğe para harcadığı saptandı. Buna karşın yüksek gelirli hanehalklarının gıdaya harcadığı pay sadece yüzde 14,6 oldu. En yüksek gelir grubunun en çok harcama yaptığı kategorinin ise yüzde 23,9 ile ulaştırma olduğu tespit edildi.
İhlas Haber Ajansı
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