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Böylesini ancak Türkler yazabilirdi

5 yılda yazdığı şiirini 200 metre uzunluğundaki kağıda sığdırdı
30 Temmuz 2018 19:18
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Böylesini ancak Türkler yazabilirdi

Malatya'da yaşayan Nusret Başyiğit, 6 bin mısralık şiir yazdı. Amatör şair, 'Vatan Sevgisi' üzerine yazdığı şiirini 200 metre uzunluğundaki kağıda sığdırabildi.

5 yılda tamamladı

Bir kamu kurumunda çalışan 45 yaşındaki 5 çocuk babası Nusret Başyiğit, 2013 yılında başladığı ve bıkmadan usanmadan yazdığı şiirine 'Bir Candır, Cennettir Benim Ülkem' adını verdi. Yazdıkça içindeki vatan aşkı daha çok alevlenen ve sürekli yazmak isteyen Başyiğit şiirini tam 5 yılda tamamladı.

Bin 500 kıtadan oluşuyor

Bin 500 kıta ve 6 bin mısradan oluşan şiirinde Türkiye'nin güzelliklerinden, tarihinden ve değerlerinden bahseden Başyiğit şiirini 200 metre uzunluğundaki bir kağıda ancak sığdırabildi.

Görenleri hayrete düşüren şiir 24 katlı bir apartman uzunluğunda. Türk Bayrakları ile süslenmiş şiirin sadece yarısı 12 katlı bir apartmandan sarkıtıldığında zemine ulaşırken diğer yarısı ise apartmanın 100 metre uzunluğundaki bahçesine denk geliyor. Büyük bir emek ve özveri ile yazılan şiir dünya literatürüne girecek gibi görünüyor.

"Cumhurbaşkanımızın 'Yeni Türkiye' söylemi ilham kaynağım oldu"

Şiire ilk başladığında kısa bir şey yazmak istediğini ancak kendisini bir türlü durduramadığını aktaran Başyiğit, ilham kaynağının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Yeni Türkiye' söylemi olduğunu belirtti.

"15 Temmuz şehitlerine armağan ediyorum"

Ortaokul mezunu olan Başyiğit, şiirinde 15 Temmuz'u ve 15 Temmuz'un kahraman şehitlerine de yer verdiğini aktararak yazdığı şiiri Türk Milletine armağan ettiğini söyledi.

"Eşim okurken ağladı"

Şiiri yazarken ailesinin ve çocuklarının kendisine destek verdiğini dile getiren Başyiğit, eşinin şiiri okurken zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadığını ifade etti.

"Ülkemiz çok güzel"

Rekor uzunluğundaki şiiri için Guinness Rekorlar kitabına başvuracağını açıklayan Başyiğit, Türk Gençlerine de seslenerek, "Ülkemiz çok güzel, ülkemizin kıymetini bilelim. Başka hiçbir ülkede olamayan değerlerimiz var, o yüzden geçmişten beri hep bizimle uğraşıyorlar. Ülkemize sahip çıkarsak ülkemiz dimdik ayakta durur" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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