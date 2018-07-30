Eski Başbakan'dan 'ABD'li Papaz' açıklaması

Eski Başbakan Mesut Yılmaz, İzmir'de terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla tutukluluğu "sağlık sorunları" gerekçe gösterilerek ev hapsine çevrilen ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson olayına ilişkin, "Sanki Amerikalılar 'papaz serbest bırakılmasın' diye böyle bir çıkış yaptılar. Çünkü bu şekilde tehditle hiçbir ülkeye; değil Türkiye'ye, Afrika'daki küçük bir kabile devletine bile bugünkü dünyada istediğinizi yaptırmanız mümkün değil." dedi.

Yılmaz, çeşitli ziyaretler için bulunduğu Rize'de, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile bir araya gelerek bilgi alışverişinde bulundu.

Ziyaretleri sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, siyaset ile ilgilenmediğini, siyasetin dışında durmaya çalıştığını vurgulayan Yılmaz, Rize'ye de oğlunun ölümünün ardından cenazeye katılanlarla görüşmek için geldiğini söyledi.

Avrupa'nın Türkiye'ye karşı çifte standartlarının canlı tanığı olduğunu aktaran Yılmaz, bu durumun özellikle darbe teşebbüsü sırasında somut ve rahatsız edici bir boyuta geldiğini gördüğünü, yabancı medyaya bu konuda beyanat verdiğini kaydetti.

İç politikada farklı düşünceler olabileceğinin altını çizen Yılmaz, Türkiye'nin menfaati olan konularda herkesin aynı çizgide buluşması gerektiğini belirtti.

Yılmaz, bir gazetecinin "Almanya'nın Mesut Özil'e yönelik tutumu ve ABD'nin rahip Brunson üzerinden yaptırım uygulama tehdidini nasıl değerlendiriyorsunuz?" şeklindeki bir sorusunu şöyle yanıtladı:

"Ben her iki olayda da biraz farklı düşünüyorum. Sertlik düşünüyorum. Sanki Amerikalılar 'papaz serbest bırakılmasın' diye böyle bir çıkış yaptılar. Çünkü bu şekilde tehditle hiçbir ülkeye; değil Türkiye'ye, Afrika'daki küçük bir kabile devletine bile bugünkü dünyada istediğinizi yaptırmanız mümkün değil. Belki de normal şartlarda, mahkemenin ilk duruşmasında beraat edecek bir kişiyi şimdi daha zor duruma soktular. Onun için bunun çok kötü bir diplomasi olduğunu düşünüyorum ve Amerika'daki çok başlılığın, yönetimdeki çok başlılığın açık bir tezahürü olduğunu düşünüyorum. Biliyorsunuz bir bakan ayrı konuşuyor, diğer bakan tamamen tersini konuşuyor. Amerika şu anda çok ciddi bir yönetim kaosu yaşıyor. Bu, ister istemez ikili ilişkilerimizi etkiliyor."

Mesut Özil'in doğru yaptığına inandığını dile getiren Yılmaz, "Almanya bu Dünya Kupası'nda iyi bir netice alamadı. Bunun günah keçisini Mesut Özil yapmak istediler. O da buna karşı tepki koydu. Bence çok insani ve çok ahlaki bir tepki ortaya koydu." ifadelerini kullandı.