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Ayak mantarından korunmanın yolları

Dermatoloji Uzmanı Dr. Lütfiye Çoban: - Sıcak ve nemin yol açtığı terleme, ortak kullanılan açık havuzlar, duşlar, soyunma odaları mantarlara davetiye çıkarıyor"
30 Temmuz 2018 19:37
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Ayak mantarından korunmanın yolları

Dermatoloji Uzmanı Dr. Lütfiye Çoban,sıcak ve nemin yol açtığı terleme, ortak kullanılan açık havuzlar, duşlar, soyunma odaları mantarlara davetiye çıkardığını bildirdi.

Memorial Antalya Hastanesi Dermatoloji Bölümü'nden Uz. Dr. Lütfiye Çoban, yaz aylarında özellikle kadınlarda rahatsız edici boyutlara ulaşabilen, ayak ve tırnak mantarları ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Birçok kişide görülen ve bulaşıcı bir hastalık olan ayak mantarının, parmak aralarının kepeklenmesi ve kaşınmasıyla ortaya çıktığını belirten Dr. Çoban, " Nemi ve sıcağı seven, nemli ve sıcak yerlerde hızla üreyen mantar, ayak mantarı sorunu bulunan başka kişilerin eşyalarının kullanılmasıyla da bulaşıyor. Sıcak ve nemin yol açtığı terleme, ortak kullanılan açık havuzlar, duşlar, soyunma odaları mantarlara davetiye çıkarıyor."dedi.

"Ayağı kurulamanın önemi"

Mantarın bir küf çeşidinin sebep olduğu deri rahatsızlığı olduğunu dile getiren Dr. Lütfiye Çoban, "Mantarlar özellikle ortak kullanıma açık, ılık ve nemli yerlerde yoğunlaştığından yaz aylarında daha sık görülür. Dış ortamların yanı sıra deri üzerinde spor halinde bulunan mantarlar da uygun üreme şartlarında enfeksiyonlara neden olabilir. Ayakların banyodan sonra ıslak bırakılması, terleme ile nemin ve ısının artması ayak mantar oluşumunu tetikleyen faktörlerdir. Yazın artan havuz aktiviteleri sırasında, ortak kullanıma açık havuzlar, duşlar, ortak kullanılan soyunma odaları ayak mantarlarına zemin hazırlarken, steril olmayan manikür ve pedikür aletlerinin kullanımı da mantar sebebi olabilir.

"Tedavi edilmezse tekrarlayabilir"

Ayak mantarının kaşıntıyla belirti vermeye başladığına dikkati çeken Dr. Çoban, ilk belirtilerini verir. Mantar eğer tırnakta oluştuysa, tırnak altında oyulma, ufalanma, kalınlaşma, renk değişikliği meydana gelir. Bu tür bir enfeksiyonun mutlaka tedavi edilmesi gerekir. Aksi halde ayakta yerleşen mantar, uygun üreme koşullarına sahip olduğunda tekrarlayabilir ya da ikincil enfeksiyonlara neden olabilir."

Tedavinin etkisi ve süresi kişiye göre değişir

Ayakta oluşan mantarlar için krem ve sprey tedavilerinin uygulanabileceğini ifade eden Dr. Çoban, "Tedavi süresi ve yan etkileri tedavinin şekline ve kişiye göre değişiklik gösterir. Öte yandan, dışarıdan sürme ilaçların daha uzun süreli tedavi gerektirmesine karşın, ağız yoluyla alınan ilaçlara göre daha az yan etki gösterdiğinden, tercih sebebi olabilmektedir."diye konuştu.

Dr. Lütfiye Çoban, ayak mantarından korunmanın yolları ise şöyle sıraladı: "Ayak terletilmemelidir. Ayaklar her gün yıkanmalı ve banyo sonrası ayak ve parmak araları iyice kurulanmalıdır. Uzun süreli ve sıkı ayakkabılar giymeye dikkat. Kapalı ayakkabı giymekten kaçının, birkaç çift ayakkabıyı dönüşümlü olarak giyin. Islak zemine çıplak ayak basmayın. Halka açık spor merkezlerinde kendinize özel terliklerinizi kullanın. Kalabalık havuz kullanımında terliksiz dolaşmayın. Steril olduğuna emin olduğunuz yerlerde pedikür yaptırın. Çoraplarınızı her gün değiştirin. Pamuklu ve teri emen

çoraplar giymeye özen gösterin. Başkalarının havlu ve ayakkabıları kullanmayın."
İhlas Haber Ajansı
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