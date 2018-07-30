1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ceza sonrası, Canan Karatay'dan ilk açıklama

Bodrum'da eşiyle birlikte tatilini geçiren Kalp ve İç Hastalık Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, Danıştay 8'inci Dairesi tarafından meslekten 15 gün men cezasının onandığına yönelik haberlere tepki gösterdi. Gebelere şeker yüklemesine karşı olduğu yönündeki açıklamasının ardından başlayan süreçle ilgili konuşan Prof. Dr. Karatay, gebelere şeker yüklemesine hala karşı olduğunu belirterek, kararın daha eline ulaşmadığını, çıkacak kararın kesin olmadığını, bir üst mahkemeye itiraz etmek için hukuki yolların açık olduğunu söyledi.
30 Temmuz 2018 19:41
Yazdır
Ceza sonrası, Canan Karatay'dan ilk açıklama

Bodrum'un Akyarlar Mahallesi'ndeki sitede yaz tatilini geçiren Kalp ve İç Hastalık Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, 3 yıl önce gebelere şeker yüklemesine karşı olduğu yönündeki açıklamasının ardından pek çok uzmanın tepkisini çekmiş, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği 2015 yılının Ocak ayında kendisini İstanbul Tabip Odası'na şikayet etmişti. Yapılan soruşturma sonunda Prof. Dr. Karatay hakkında, '15 gün meslekten alıkoyma' kararı verilmiş ve 3 yıllık temyiz süresi başlamıştı. Basında yer alan 'Danıştay 8'inci Ceza Dairesi, Karatay'a verilen 15 gün süreyle meslekten men cezasını onadı' yönündeki haberleri DHA'ya değerlendiren Prof. Dr. Canan Karatay, adli tatil nedeniyle böyle bir kararın kendisine tebliğ edilmediğini belirterek, şöyle dedi:

"Daha üst hukuk süreci devam etmekte. Sonuç ve kesin karar yok. Fakat 3 yıldır adli tatil sırasında bunlar aynı şekilde gündeme getiriliyor. Maalesef nöbetçi hakimler tarafından gündeme getiriliyor. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Çünkü ben burada sessiz sedasız otururken kendileri benim reklamımı yapmış oluyorlar. Ceza vermelerinin biri de sık sık televizyona çıkmam ama kendileri bunu sağlıyor. O yüzden çok teşekkür ediyorum."

'HİÇBİR ŞEY ELİMİZE ULAŞMIŞ DEĞİL'

Konuyla ilgili geri adım atmadığını söyleyen ve gebelere şeker yüklemesine hala karşı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Canan Karatay, yurt dışındaki profesörlerin de açıklamalarını örnek gösterdi. Prof. Dr. Karatay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gebelere şeker yüklemesine karşıyım ve gebelere şeker yüklemesinin çok tehlikeli olduğunu söyledim, hala da söylüyorum. Bunun için ben halkı yönlendiriyorum diye Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği suç duyurusunda bulundu. 2015 Nisan ayında Cumhuriyet savcısı buna takipsizlik kararı verdi. Onun üzerine 'Vay efendim siz takipsizlik kararı verirsiniz ama biz ceza vermesini biliriz' diye her sene bunu yaptılar. Bunu medyaya servis ediyorlar. Bakın daha adli tatildeyiz, şu sırada daha hiçbir şey elimize ulaşmış değil. Tatil bittikten sonra ulaşacak ama bunlar servis edilmiş oluyor."

'NASIL TÜTÜN VERMİYORSAK, ŞEKER DE VERİLMEYECEK'

Yaşananların kasıtlı olduğunu iddia eden Prof. Dr. Canan Karatay, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hakikaten biz Danıştay'a başvurumuzu yaptık, ondan gelecek cevabı bekliyoruz. Ondan gelen cevaba göre bir üst mahkemeye ve daha bir üst mahkemeye müracaat etme yönünde hukuk yolumuz açık. Yani hukuk süreci devam ediyorken, bu haberlerin servis edilmesi manidar. Bütün mesele bu. Neden bu? Çünkü gebelere hala şeker yüklemesi yapılıyor. Mümkün olduğu kadar azaldı ama korkutarak yapıyorlar. Halbuki bakın Londralı kardiyolog diyor ki 'Şeker bir tütün gibidir. Nasıl gebelere tütün vermiyorsak, gebelere şeker de verilmeyecek'. Ben de bir kardiyolog olarak bunu söylüyorum. Stanford Üniversitesi'nde yapılan çok önemli bir araştırma, bu yılın şubat ayında yayınlandı. Şeker hastası olmayan annelerin hamileliğinin ilk 3 ayında şekeri yüksekse bu bize gösterdi ki çocuklarının kalbi delik doğuyor. İşte ben de bunu anlatmaya çalışıyorum. Siz bir hamileye şeker yükleyemezsiniz, lütfen zorlamayın. Bir de ülkemizde maalesef mısır şurubu şekeri yükleniyor. Bu şekerin ne kadar toksik olduğunu biliyoruz. Bunun sebebi 'endotel' dediğimiz her türlü hücreyi bozmasıdır. Çocuklar bu yüzden maalesef sakat, kalbi delik, beyni gelişmemiş, bağırsağı gelişmemiş doğuyor. Ben onu söylüyorum. Bütün dünya sağlık organizasyonunda gebelerin sağlığı için bu öneriliyor. Ben de bunu öneriyorum."

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 3,508 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
14 yıllık bekleyişin ardından sağlığına kavuştu
30 Temmuz 2018 20:41		 3 yaşındaki Kübra'nın ameliyat sonrası dünyası karardı
29 Temmuz 2018 21:08
Uzmandan sıcak hava uyarısı
29 Temmuz 2018 19:07		 Kimsenin aklına gelmez... Evdeki gizli tehlike
29 Temmuz 2018 15:40
'Böcek sokmalarına dikkat edin'
29 Temmuz 2018 15:33		 Hergün zencefil içti ölümden döndü
29 Temmuz 2018 12:36
Elazığ Şehir Hastanesi 1 Ağustos'ta açılıyor
29 Temmuz 2018 07:05		 '290 milyon kişi hepatitli olduğundan habersiz yaşıyor'
28 Temmuz 2018 23:24
Ağır yara aldığı kalbi duran hasta hayata döndürüldü
28 Temmuz 2018 21:16		 Diş hekimleri ve kuaförler Hepatit B hastalığı riski altında
27 Temmuz 2018 15:50
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Bedelli askerlik için birlikler belli oldu
Beraat eden personele dair OHAL Komisyonu kararı
İhraç düzenlemelerinin ayrıntıları 2
Liseye geçişte, il milli eğitim müdürleri, Bakan Selçuk'un talimatını dinlemedi
Yeni Bakan'ın talimatıyla ALO 147 kapatıldı
Daire Başkanlığına atanma şartları zorlaştırıldı
MEB, ücretli öğretmenlerin beklediği takvimi açıkladı
Meral Akşener'i dönmeye ikna eden cümle
Liseye yerleşemeyen, memnun olmayan öğrenci ne yapacak?
AYM: Talimat sonrası para, kuvvetli delil
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sim.ya 2
en güzel an 3
Sürekli seyahat etmek 2
yazarların şu an dinlediği şarkı 6
sult4n 2
çalışkan ahmet 4
viski 1
Yüzüm yok ki karşına çıkmaya 3
filmde önce kel ve şişmanların ölmesi 3
Augenblick 1
SON İLANLAR
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Ulubat Gölü Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Roketsan teknik personel alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Ahmetpaşa Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
MKEK Mühimmat Fb. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Elemaanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam