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Çiftçi 'ejder meyvesi' ile pazarıa hakim olmak istiyor

Mersin'de Mali Müşavir Ahmet Gencay, 12 yıl önce üretimine başladığı, halk arasında 'ejder meyvesi' olarak bilinen 'dragon fruit' ile Avrupa pazarına açılmayı hedeflediğini söyledi.
30 Temmuz 2018 19:49
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Çiftçi 'ejder meyvesi' ile pazarıa hakim olmak istiyor

Mali Müşavir Ahmet Gencay, alternatif ürün arayan bölge çiftçisine yeni bir kapı açtı. Gencay, 2006 yılında fidanlarını yurt dışından getirttiği, halk arasında 'ejder meyvesi' olarak bilinen 'dragon fruit' üretimine başladı. Anmet Gencay, 9 dönümlük serasında hem ejder meyvesi yetiştiriyor hem de fidanlığında fide yetiştirerek satışını yapıyor. Gencay, başta Mersin, Adana, Hatay olmak üzere Antalya'ya kadar birçok çiftçiyi ejder meyvesi ile tanıştırdı. Halen merkez Akdeniz ilçesine bağlı Kazanlı Mahallesi'ndeki serasında kendi imkanları ile 'ejder meyvesi' yetiştiren Ahmet Gencay, 12 yıllık uğraşının hem maddi hem de manevi anlamda karşılığını aldığını belirtti. Gencay, şöyle dedi:

"Ejder meyvesi ile önümüzdeki yıldan itibaren Avrupa pazarına hakim olacağımız inancındayım. Bu ürününün Türkiye'de millileştirilmesine çaba gösteren tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. Çünkü bu meyve dünyanın en pahalı meyvesidir. Dünyada hangi ülkeye giderseniz gidin Türk parası karşılığı 45-50 TL'dir. Bu konuda ileriki yıllarda en büyük rakibimiz İsrail görülmektedir. Ancak biz bu konuda, ben ve ortağım 40, diğer arkadaşlarla birlikte bölgede 80 bahçe yaptık. Bu 80 bahçenin birleşimi sağlandığında tüm Avrupa ülkelerine yapacağımız ihraçla Türkiye'nin bir numara olacağına inanıyorum."

'TÜRK ÇİFTÇİSİNİN KADERİNİ BELİRLEYECEK'

Ejder meyvesinin gelecekte Türk çiftçisinin kaderini belirleyeceğini ileri süren Gencay şöyle konuştu:

"Bu meyve, Akdeniz çiftçisine yeni bir kapı açtı. Zamanla büyüyüp gidecektir. Çünkü Uzakdoğu'da bu meyve ile ev hanımları, süs bitkisi yetiştiricisi olarak teşvik edilmiştir. Meyve şu anda o ülkelerin ekonomisine de büyük bir katkı veriyor. Bu konuda ülkemizin büyük bir şansı var. Uzakdoğu'da meyve bittiğinde, Türkiye'de meyve hasadına başlıyoruz. Bu nedenle Türk üreticileri olarak Avrupa pazarında şansımız ve gücümüz olacak. Buna inanıyorum. Bu inançla da bugüne kadar uğraştım. 12 yıldır emek verdim, güç sarf ettim. Meyve B vitamini yönünden de adeta ecza deposu gibi. Sadece bununla da değil kalsiyum, C vitamini anlamında da çok zengin bir meyvedir."

DHA
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