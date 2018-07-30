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Beyin kanaması geçiren vekil Ankara'ya sevk edildi

Iğdır'da kaldırıldığı hastanede ameliyat edilen CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, ambulans uçakla Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesine sevk edildi
30 Temmuz 2018 19:53
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Beyin kanaması geçiren vekil Ankara'ya sevk edildi

Iğdır'da beyin kanaması geçirerek kaldırıldığı hastanede ameliyat edilen CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesine sevk edildi.

CHP'deki kurultay çalışmaları kapsamında geldiği Iğdır'daki otel odasında beyin kanaması geçiren Milletvekili Bircan, kaldırıldığı Iğdır Devlet Hastanesinde ameliyat edildi.

Başarılı geçen ameliyatla kanaması durdurulan Milletvekili Bircan'ın doktorları, tedavinin Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesinde sürdürülmesini kararlaştırdı.

Milletvekili Bircan, ambulansla Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'na götürüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın desteğiyle kente gönderilen ambulans uçağa konulan Bircan, Ankara'ya gönderildi.

Tedavisi Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesinin yoğun bakım/reanimasyon bölümünde südürülecek Bircan'a, sevki esnasında CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve CHP heyetinin yanı sıra doktorlar ile sağlık görevlileri eşlik etti.

Iğdır Valiliğinden yapılan açıklamada, Bircan'ın, dün partisinin kurultay çalışmaları için kente geldiği ve gece konakladığı otelde sabah saatlerine doğru rahatsızlanması nedeniyle 112 görevlilerince gecikmeksizin Iğdır Devlet Hastanesine sevk edildiği bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünün tüm imkanlarıyla seferber olduğu, ilk müdahalede Bircan'ın beyin kanaması geçirdiğinin tespit edildiği belirtilen açıklamada, Bircan'ın saat 12.00 sıralarında cerrahi müdahalede bulunulmak üzere ameliyata alındığı bilgisine yer verildi.

- TBMM Başkanı Yıldırım, olayı yakından takip etti

Açıklamada, Bircan'ın Ankara'ya nakledildiği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"TBMM Başkanımız Binali Yıldırım, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın yakından takip ettiği olayda uzman hekimlerimizce Bircan'a gerekli tüm müdahaleler yapılmış ve daha sonra ambulans uçak ile Ankara İbni Sina Hastanesine nakli sağlanmıştır."

Bircan'ın sağlığına kavuşması dileğinde bulunulan açıklamada, "Bircan'a acil şifalar, değerli ailesine ise geçmiş olsun diler ve Bircan'ın bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz." ifadesi kullanıldı.
Anadolu Ajansı
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