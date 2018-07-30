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Bahçeli, başkent caddelerinde klasik arabasını kullandı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, başkent caddelerinde klasik arabasını kullandı.
MHP'nin sosyal medya hesaplarından, Bahçeli'nin kullandığı 1982 model Chrysler marka klasik otomobiliyle başkent caddelerinde gezdiği anlara ait bir video paylaşıldı.
Emel Taşçıoğlu'nun "Bir selam gönder bari bayramdan bayrama" şarkısı eşliğinde Eskişehir yolunda ilerleyen Bahçeli, diğer araçlardan kendini selamlayanlara bozkurt işaretiyle karşılık verdi.
Bahçeli'nin araba kullanırken elinden tesbihini düşürmemesi de dikkati çekti.
Devlet Bahçeli'nin, geçen hafta 1970 model Ford marka klasik otomobiliyle başkent caddelerinde gezdiği anlara ait bir video paylaşılmıştı.
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