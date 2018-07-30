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ADD'nin Başkanı Prof. Dr. Süheyl Batum oldu

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) 15'inci olağan kurultayı Ankara'da gerçekleştirildi. Oylama sonucunda Prof. Dr. Süheyl Batum, Tansel Çölaşan'ı geride bırakarak ADD'nin yeni genel başkanı oldu.
30 Temmuz 2018 20:01
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ADD'nin Başkanı Prof. Dr. Süheyl Batum oldu

Atatürkçü Düşünce Derneği'nin (ADD) 15. Olağan Genel Kurulu yapıldı. İki gün süren Genel Kurul'da, Yönetim Kurulu seçimi yapıldı.

Tansel Çölaşan ve eski CHP Milletvekili Prof. Dr. Süheyl Batum, kurulda iki aday olarak yarıştı.

Yapılan seçimin sonucunda eski CHP Milletvekili Prof. Dr. Batum, ADD'nin yeni Genel Başkanı seçildi. Oylama sonucunda Süheyl Batum 515 oy alırken, Tansel Çölaşan 442 oyda kaldı.
Sözcü
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