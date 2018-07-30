Uzmanlar uyarıyor: Instagram'da bunu sakın yapmayın

Tüm yazılımlarınızı güncelleyin ve cihazlarınızı güvende tutun.İşletim sisteminizin yanı sıra tüm yazılımları; özellikle de tarayıcıları ve uygulamaları güncellemeyi ihmal etmeyin. Güncelleme en öncelikli güvenlik önlemlerinden biridir.

Güçlü şifreler kullanın

Bu sadece sosyal ağlar için değil, tüm siber dünya için geçerli olan en doğru uygulamadır. Şifrelerinizi uzun tutun, tekrar kullanmayın ve onları oluştururken, özel semboller ve sayıların yanı sıra büyük ve küçük harfli karakterler kullanın. Bu çok karmaşık geliyorsa, bir şifre yöneticisi de (Password Manager) tercih edebilirsiniz.

Gizlilik ayarlarınızı kontrol edin.

İlk önceliğiniz, yeni bir profil oluştururken gizlilik ayarlarınızı kontrol etmek ve ayarlamak olmalıdır. Gönderilerinizin yalnızca en yakın arkadaşlarınız ya da yönlendirdiğiniz grup tarafından görülebildiğinden emin olun. Profilinize detaylar eklerseniz, onları yabancılardan ve kötü niyetli aktörlerden uzak tutun, böylece şifrelerinizi tahmin etmek için (veya daha da kötüsü, kimlik avı için) bu bilgileri kötü amaçla kullanamazlar. Sağlayıcınız zaman içinde değişme eğiliminde olduğundan, ayarlarınızı belirli aralıklarla gözden geçirin.

Paylaşımda bulunmadan önce iki kez düşünün

Tüm ayarlarınızı olabildiğince gizli tutsanız bile, yanlış kişilere güveniyorsanız profilinizin veya mesajlarınızın ekran görüntüleri çevrimiçi duruma gelebilir.Bu nedenle, her zaman bir şey paylaşmadan veya yazmadan önce iki kez düşünün; resim, fikir, mesaj veya video olsa da. Çünkü bir kez çevrimiçi olduğunda, bir daha geri alınamaz.

Şüpheci olun

Genel kural: "Bir şey doğru olamayacak kadar iyiyse, muhtemelen doğru değildir." Bu yüzden eğer birisi size doğum tarihi ya da kimlik numarası gibi hassas bilgileriniz karşılığında yeni bir araba, bilgisayar ya da akıllı telefon sunuyorsa, bu kesinlikle bir tuzaktır. Hassas verilerinizi kendinize saklayın ve onları herhangi biriyle paylaşmadan önce, benzer bir rakibin ya da teklifin gerçekliğini doğrulamaya çalışın.

Yabancılara dikkat edin

İyi görünümlü bir adam ya da bir kız size bir mesaj mı yolladı (messenger yoluyla)? Onu tanıyor musunuz, yoksa gerçek hayatta daha önce hiç görmediğiniz biri mi? Değilse, çok dikkatli olun. Siber alan, kötü amaçlı aktörlere hem anonimlik hem de kamuflaj imkanı sunarak kurbanların normalde kabul etmeyecekleri eylemlerde bulunmalarını sağlar. Güvenli tarafta kalmak için, kimlerin sizinle iletişim kurabileceğini sınırlayın ve mümkünse bireysel olarak tanıdığınız kişilerle etkileşimde bulunun.