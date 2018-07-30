1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

14 yıllık bekleyişin ardından sağlığına kavuştu

Kayseri'de, 14 yıldır organ nakli bekleyen Eyüp Öztürk'e (41) beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın böbreği nakledildi. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde gerçekleştirilen böbrek nakli sonrası sağlığına kavuşan Öztürk, nakli gerçekleştiren doktorlara teşekkür etti.
30 Temmuz 2018 20:41
Yazdır
14 yıllık bekleyişin ardından sağlığına kavuştu

Yapılan böbrek nakli operasyonu hakkında bilgi veren ERÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Aanabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Tıp Fakültesi Hastaneleri Organ Nakli Sorumlusu Prof. Dr. Zeki Yılmaz, "Mersin'de trafik kazası geçiren ve beyin ölümü gerçekleşen bir vatandaşımızın organlarını yakınları bağışladı. Bağış yapılan organlardan böbrek bize getirildi ve 14 yıldır nakil bekleyen hastaya hastanemizde başarıyla gerçekleştirilen operasyonla nakledildi.

Nakil yaptığımız hastanın durumu gayet iyi. Buradaki tedavisinin ardından taburcu edilecek ve normal hayatına dönecek" dedi.

Prof. Dr. Zeki Yılmaz, Türkiye'de 30 bine yakın organ bağışı bekleyen hastanın mevcut olduğuna dikkat çekti ve bunun ancak 3 binine nakil yapıldığını söyledi. Prof. Dr. Yılmaz, "Türkiye'de organ bağışı Avrupa'ya oranla çok az ve bağış olmadığından dolayı birçok hastamızı kaybediyoruz. Örnek vermek gerekirse sadece hastanemizde 500'e yakın hasta böbrek nakli bekliyor.

Beyin ölümlü hastalardan bağış oldukça yetersiz. Vatandaşlarımızın organ bağışı konusunda bilinçlenmesi gerekir. Özellikle beyin ölümlü hastaların organları bağışlanmalı ve yaşamak için organ bağışı bekleyen çok sayıda hastaya umut olunmalıdır" dedi.

Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde yaşayan ve 14 yıldır böbrek nakli beklerken Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri'nde gerçekleştirilen başarılı böbrek nakli operasyonu ile sağlığına kavuşan Eyüp Öztürk, hem kendisine böbrek nakli yapan doktorlara, hem de böbreği bağışlanan kişinin yakınlarına teşekkür etti.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 702 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bitlis Tabipler Odasından açıklama
30 Temmuz 2018 21:37		 Ceza sonrası, Canan Karatay'dan ilk açıklama
30 Temmuz 2018 19:41
3 yaşındaki Kübra'nın ameliyat sonrası dünyası karardı
29 Temmuz 2018 21:08		 Uzmandan sıcak hava uyarısı
29 Temmuz 2018 19:07
Kimsenin aklına gelmez... Evdeki gizli tehlike
29 Temmuz 2018 15:40		 'Böcek sokmalarına dikkat edin'
29 Temmuz 2018 15:33
Hergün zencefil içti ölümden döndü
29 Temmuz 2018 12:36		 Elazığ Şehir Hastanesi 1 Ağustos'ta açılıyor
29 Temmuz 2018 07:05
'290 milyon kişi hepatitli olduğundan habersiz yaşıyor'
28 Temmuz 2018 23:24		 Ağır yara aldığı kalbi duran hasta hayata döndürüldü
28 Temmuz 2018 21:16
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Bedelli askerlik için birlikler belli oldu
Beraat eden personele dair OHAL Komisyonu kararı
Liseye geçişte, il milli eğitim müdürleri, Bakan Selçuk'un talimatını dinlemedi
İhraç düzenlemelerinin ayrıntıları 2
Yeni Bakan'ın talimatıyla ALO 147 kapatıldı
MEB, ücretli öğretmenlerin beklediği takvimi açıkladı
Daire Başkanlığına atanma şartları zorlaştırıldı
Meral Akşener'i dönmeye ikna eden cümle
Liseye yerleşemeyen, memnun olmayan öğrenci ne yapacak?
AYM: Talimat sonrası para, kuvvetli delil
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
iphone 4
huzur veren insan 1
Gittigidiyor.com 1
insan ne ile yaşar 4
kötü insanların ortak özellikleri 3
Mevlana Celaleddin-i Rumi 3
donuk 3
simitsiz susam 2
bugün benim doğum günüm 2
parasız yaşamak 9
SON İLANLAR
Abdullah Gül Üniv. Öğretim Üyesi Alım İlanı
Beyrut Büyükelçiliği sözleşmeli 1 sekreter alacak
Kadıköy Belediyesi 1 sözleşmeli Tabip lacak
Afyon Sinanpaşa Belediyesi 2 İşçi Alacak
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 3 Sözleşmeli Personel Alacak
Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı 7 Sözleşmeli Personel Alacak
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam