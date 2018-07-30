|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
AK Parti'li vekilin sağlık duruma ilişkin açıklama
Sağlık Bakanlığı: - "Kendileri, orada yapılan başarılı bir anjiyodan sonra tedavisine devam edilmek üzere helikopter ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanemize getirilmiştir. Şu anda hastanemizde tedavisine devam edilmektedir"
Şiddetli göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü'nün tedavisine Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam edildiği, genel sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Köylü'nün dün bir toplantıda yaşadığı şiddetli göğüs ağrısının ardından Kastamonu Devlet Hastanesi'ne başvurduğu belirtildi.
"Kendileri, orada yapılan başarılı bir anjiyodan sonra tedavisine devam edilmek üzere helikopter ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanemize getirilmiştir. Şu anda hastanemizde tedavisine devam edilmektedir." ifadelerine yer verilen açıklamada, genel durumu iyiye giden milletvekilinin tedavi sürecinin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yakından takip edildiği kaydedildi.
Bu haber 2,057 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI