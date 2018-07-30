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Hastane odasındaki eğitimle fen lisesini kazandı

Adıyaman'da geçirdiği trafik kazasında annesi ve kuzenini kaybeden, kendisi de kısmi felç geçiren Seren Esmer, tedavi gördüğü hastanede eğitimine devam ederek fen lisesine yerleşti.
30 Temmuz 2018 21:06
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Hastane odasındaki eğitimle fen lisesini kazandı

Adıyaman'da geçirdiği trafik kazasında annesi ve kuzenini kaybeden, kendisi de kısmi felç geçiren Seren Esmer, tedavi gördüğü hastanede eğitimine devam ederek fen lisesini kazandı.

Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi süren Esmer (14), hem hastanede hem de evinde aldığı eğitimin ardından girdiği LGS'den 407 puan alarak birinci tercihi olan Adıyaman Fen Lisesine yerleşti.

Esmer, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazadan sonra zor zamanlar yaşadığını, bazı sağlık problemleriyle karşılaştığını söyledi.

"Öğretmenlerimin ve kendi emeğimin karşılığını aldım"

Sağlığına kavuşmasının uzun sürdüğünü ancak devlet yetkililerinin eğitimini aksatmamak için tüm desteği verdiğini anlatan Esmer, şunları belirtti:

"Sağlık problemlerimin giderilmesi uzun sürdü. Halen de devam ediyor. İlk zamanlar okula gidebilecek miyim endişesi duyuyordum. Daha sonra hastanede yattığım süre içerisinde gerek hastane yönetimi gerekse okul idaremiz ve öğretmenlerim desteğini esirgemedi. Bana hastanede eğitim verdiler. İlk dönemi bu şekilde geçirdim. İkinci dönemde ise bazı sağlık problemlerim geçtiği için evdeydim. Öğretmenlerim bu kez de eve geldiler ve o şekilde derslerimi yürüttüm. Bana hem moral hem de derslerimde büyük destek verdiler. Öğretmenlerimin ve kendi emeğimin karşılığını aldım."

"Hep birlikte bir başarı öyküsüne imza attılar"

İl Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya da Esmer'in başarısıyla gurur duyduklarını söyledi.

Esmer'in 7 ay hastanede daha sonra da evinde eğitim gördüğünü belirten Kızılkaya, "Öğretmenlerimiz, hem hastanede hem de evde kızımıza ders verdiler. Ödevlerini yapmasını sağlayıp, beraber sorular çözdüler. Hep birlikte bir başarı öyküsüne imza attılar. " dedi.

Hastane başhekimi Doç. Dr. Fatih Doğan, Seren Esmer'e tedavi sürecinde eğitiminin aksamaması için destek olduklarını belirterek, öğrenciyi başarısından dolayı tebrik etti.

Seren Esmer, 29 Temmuz 2017'de teyzesi Rukiye Altun'un kullandığı otomobilin Şanlıurfa'da kamyonla çarpışması sonucu meydana gelen kazada annesi ve kuzenini kaybetmişti.

Ağır yaralı olarak kurtulduğu kazada, kısmi felç geçiren Esmer, Şanlıurfa'daki tedavisinin ardından bir süre önce Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti.
Anadolu Ajansı
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