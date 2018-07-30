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Atanan öğretmenlerin evrakları Çarşamba günü alınacak
MEB, atanan öğretmenlerin evraklarını Çarşamba günü alacak.
Milli Eğitim bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, atanan sözleşmeli 20 bin öğretmenin başvuru evraklarını Çarşamba günü alacağını duyurdu.
İşte MEB'in sosyal medyadan yaptığı açıklama
Ataması yapılan 20 bin öğretmenimizin başvuru evrakları, MEB Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından oluşturulacak arayüz üzerinden il milli eğitim müdürlükleri tarafından Çarşamba günü alınacaktır.
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