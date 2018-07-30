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MEB, LGS'de taban puanları açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı, liseye giriş sınavı tercihlerinde oluşan taban puanları açıkladı
30 Temmuz 2018 21:20
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MEB, LGS'de taban puanları açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı, liseye giriş sınavı tercihlerinde oluşan taban puanları açıkladı.

Tercih listeleme işlemi sonrası, 30 Temmuz 2018 tarihli merkezi sınav puanı ile yerleştirme sonuçlarına göre tercih taban puan ve boş kontenjan bilgilerini görebilirsiniz.

2018 Yılı Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları, Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Başvuruları Tercih Listeleri ve Taban Puanları için TIKLAYINIZ

Tercih listeleme işlemi sonrası, 30 Temmuz 2018 tarihli yerel yerleştirme sonuçlarına göre tercihe yerleşen en son öğrencinin yerleştirilme bilgilerini ve tercih boş kontenjanlarını görebilirsiniz.

2018 Yerel Yerleştirme ve Pansiyonlu Okullar, Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Başvuruları Tercih Listeleri için Tıklayınız
Memurlar.Net
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