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Gediz Fırkateyni 12 ülkede 15 liman ziyaret etti

Marmaris'teki Aksaz Deniz Üssü'nde törenle karşılanan TCG Gediz, 12 ülkede 15 liman ziyareti yaparken, görev süresince bin 850 saat seyir, 22 bin 932 kilometre yol kat etti.
30 Temmuz 2018 21:24
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Gediz Fırkateyni 12 ülkede 15 liman ziyaret etti

TCG Gediz fırkateyni, 115 gün süren NATO Daimi Görev Grubu-1 görev seyrini tamamlayarak yurda döndü.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üssü'nde, yurda dönen TCG Gediz Fırkateyni için düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve istiklal marşının okunmasının ardından Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal'ın mesajının okunmasıyla başladı.

Törende üssün bulunduğu körfeze giriş yapan fırkateyn, limanda demirli gemilerin çaldığı sirenlerle karşılandı. Daha sonra iskeleye yanaştırılan geminin personeli, çalınan marş eşliğinde koşar adımlarla tören alanındaki yerini aldı.

Törene Güney Görev Grup Komutanı Tuğamiral Hakan Ercan, deniz üssünde görevli komutanlar, TCG Gediz Fırkateyni personeli ve göreve giden askerlerin aileleri katıldı.

Tuğamiral Hakan Ercan törende yaptığı konuşmada, Türk deniz kuvvetlerinin küresel barışa katkıda bulunmak ve Türkiye'nin denizlerdeki hak ve menfaatlerini korumak üzere dünya denizlerinde önemli görevler icra ettiğini söyledi.

Asıl varlık nedeni harp durumunda yurdu savunma olan Deniz Kuvvetleri'nin, barış dönemindeki görevlerinin ise caydırıcılık ve diplomasiye destek faaliyetlerini icra etmek olduğunu belirten Ercan, Türk denizcilerinin Barbaros'un "Denizlere hakim olan cihana hakim olur" özdeyişinin bilinciyle, Ulu Önder Atatürk'ün "Yurtta sulh cihanda sulh" ilkesi doğrultusunda görevler üstlendiğini söyledi.

Ercan, şöyle konuştu:

"Bugün TCG Gediz Nato Daimi Görev Grubu-1 görevini başarıyla tamamlayarak 115 gündür ayrı olduğu ana üssü Aksaz'a geri dönmüştür. TCG Gediz bu görev süresince 77 günü denizde geçirerek bin 850 saat seyir yapmış, 12 bin 600 mil yanı yaklaşık 23 bin kilometre mesafe katederek dünyanın çevresinde yarım turdan fazla mesafe kat etmiştir. Avrupa ve Afrika kıtalarında 12 ülkede yaptığı liman ziyaretleriyle Türkiye'nin ve Türk Deniz Kuvvetlerinin tanıtımına ve ikili askeri ilişkilerin gelişimine katkı sağlamıştır. Atlantik okyanusunda, Baltık ve Kuzey Denizi'nde 3 uluslararası tatbikata, Kuzey Denizi'ne istinaden denizaltı harbi ve denizaltı savunma harbi tatbikatına katılmıştır."

Ercan, TCG Gediz'in Litvanya'da Kleipeda ve Danimarka'da Alborg limanlarını ziyaret eden ilk Türk savaş gemisi olduğunu dile getirdi.

Türk Deniz Kuvvetlerinin, TBMM kararları doğrultusunda icra ettiği faaliyetler hakkında da bilgi veren Ercan, şunları kaydetti:

"Halihazırda bir mayın gemimiz Akdeniz'de, bir karakol gemimiz Ege Denizi'nde, bir firkateynimiz Karadeniz'de Nato Daimi deniz görev grupları faaliyetlerine ve bir korvetimiz Lübnan açıklarında Birleşmiş Milletler Lübnan geçici barış gücü harekatına iştirak etmektedir. Gemilerimiz bir yandan dünya barışına ve milli menfaatlerimize katkı sağlarken diğer yandan dört iklim yedi denizde şanlı Türk sancağını gururla ve heyecanla dalgalandırmanın onurunu yaşamaktadır. Sahip olduğumuz gemiler, silahlar, sistemler ne kadar gelişmiş olursa olsun, bizim için en önemli unsur gemi, silah ve sistemleri kullanan ve onları kumanda eden personelimizdir. Görevin yerine getirilmesinde temel etken personelin eğitim, disiplin ve moral seviyesidir."

Konuşmaların tamamlanmasıyla TCG Gediz Komutanı Yarbay Serhat Demir, görev sonu raporunu sundu.

Tuğamiral Hakan Ercan da gemi komutanı ve personelini görev ve sorumluluklarını başarıyla yerine getirmelerinden dolayı kutladı.

Daha sonra tören alanında bekleyen yakınlarıyla hasret gideren askerler, görev yaptıkları gemiyi ailelerine gezdirdi.
Anadolu Ajansı
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