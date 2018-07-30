Bitlis Tabipler Odasından açıklama

Bitlis Tabipler Odası, Bitlis'te özellikle son günlerde artan karın ağrısı, bulantı, kusma, ishal şikayetleri ile ilgili yazılı açıklamada bulundu.

Bitlis Tabipler Odası tarafından yapılan açıklamada, "Bitlis'te özellikle merkez ilçemizde binlerce insan karın ağrısı, bulantı, kusma, ishal şikayetleri ile hastanelere başvuruyor. Bu durum her yaz ve son yıllarda kış aylarında da sürekli tekrarlanan bir tablo. Bu durumun birkaç nedeni var. Birincisi; ki temel iki nedenden birisi budur, kentin ve ilçelerin su kanalizasyon alt yapısının ve atık sisteminin sağlıksız ve yetersiz olması, ikincisi; halkın temizlik alışkanlığının kötü düzeyde yetersiz olması, üçüncüsü; yaz aylarında ülkenin batı illerinde yaşayan çok sayıda Bitlislinin ve son zamanlarda artan sayıda göreceli sıcak illerden ailece tatile gelme olgusu ve bu durumun turist ishali denilen vaka artışına yol açması, dördüncüsü; bu mesele bilinmesine rağmen başta kamu kurumları ve yerel yönetimlerin yeterli önlem almamasıdır.

Konu bir halk sağlığı sorunudur ve bilinmeyen, öngörülemeyen bir vaka değildir ve her yıl istisnasız gerçekleşen bir sağlık sorunudur. Konuyla ilgili valilik, İl Sağlık Müdürlüğü, belediye başkanlıkları, Tabip Odası, toplu konaklama tesisleri ve ilgili kuruluşların acil olarak toplanması bir zorunluluktur" denildi.