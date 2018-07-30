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Tatvan Belediyesinden 'şebeke suyu' açıklaması

Bitlis'in Tatvan Belediyesi, son günlerde ilçe genelinde yaşanan salgınların içme şebeke sularından kaynaklı bir durum olmadığını açıkladı.
30 Temmuz 2018 21:42
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Tatvan Belediyesinden 'şebeke suyu' açıklaması

Bitlis'in Tatvan Belediyesi, son günlerde ilçe genelinde yaşanan salgınların içme şebeke sularından kaynaklı bir durum olmadığını açıkladı.

Tatvan Belediyesinden içme şebeke sularıyla ilgili yapılan açıklamada, "Son dönemlerde ilçemizde meydana gelen sağlık sorunlarının Tatvan Belediyesi içme suyu şebekesinden kaynaklandığıyla ilgili sosyal medyada ve halk arasında kirli ve asılsız bilgiler dolaşmaktadır. Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki vatandaşlarımıza sunmuş olduğumuz içme suyu düzenli olarak laboratuvar ortamında analiz edilmekte ve ülke genelinde gerçekleştirilen klorlama ile dezenfeksiyon işlemi uygulanmaktadır. İçme suyumuz İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından verilen izin dahilinde içme suyu statüsündedir ve düzenli olarak analizlerle denetim altındadır. Yaşanan sağlık sorunlarına binaen belediyemiz içme suyu İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından tekrardan analiz ettirilip, sağlık açısından sakıncası bulunmadığı ve suyun temiz olduğu saptanmıştır. Halk arasında ve sosyal medyada belediye içme suyunun sağlıksız olduğu iddiası kesinlikle doğru değildir. Böyle bir duruma kesinlikle göz yummayız, vatandaşlarımıza sağlıksız suyu kesinlikle sunmayız. Kısacası belediye olarak buna kesinlikle müsaade etmeyiz. Dolayısıyla içme sularımızı sürekli kontrol altında tutuyoruz. Belediyemiz içme suyunu gönül rahatlığı ile tüketebilirsiniz. Öte yandan sağlık sorunlarından dolayı rahatsızlanan vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz" denildi.

Öte yandan konuyla ilgili bir açıklama da Tatvan İlçe Sağlık Müdürlüğünden geldi. Yapılan açıklamada, son günlerde bölge ve ulusal düzeyde ishal salgınlarında artış olduğunun tespit edildiği, ancak yapılan su analiz sonuçlarının temiz olduğunun saptandığı belirtilerek, "Halkımızın kusma ve ishalden korunması maksadıyla şu hususlara dikkat etmesi gerekmektedir. Kaynağını bilmediğiniz mahalle çeşmelerini, temizliğinden şüphe ettiğiniz kaynak sularını kesinlikle kaynatmadan tüketmeyiniz. Meyve sebze gibi pişirilmeden tüketilecek gıdaları kesinlikle güvenilir bir su kaynağı ile yıkamadan tüketmeyiniz. Soğuğa da dayanıklı virüsler bulunabildiğinden; dondurulmuş hazır gıdaları tüketmeden önce mutlaka iyice pişiriniz. Aşırı sıcaklarda yiyecekler çabuk bozulduğundan kusma ve ishal şikayetlerinde artış olmaktadır. Bu sebeple açıkta bırakılan yemekleri tüketmeyiniz" ifadelerine yer verildi.
İhlas Haber Ajansı
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