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FETÖ üyelerini taşıyan teknenin organizatörü gözaltında

Yasa dışı yollardan Midilli'ye gitmek isteyen FETÖ üyelerinin bulunduğu teknenin batmasına ilişkin soruşturma kapsamında organizatör olduğu iddiasıyla aranan zanlı gözaltına alındı
30 Temmuz 2018 21:47
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FETÖ üyelerini taşıyan teknenin organizatörü gözaltında

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen FETÖ üyelerinin bulunduğu teknenin batmasına ilişkin soruşturma kapsamında organizatörlük yaptığı iddiasıyla aranan zanlının yakalandığı bildirildi.

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, organizatör olduğu iddia edilen firari S.Ç'yi Edremit'in Altınoluk Mahallesi'nde yakaladığı, soruşturmanın çok yönlü sürdüğü belirtildi.

Bu arada, S.Ç'nin, teknenin batmasının ardından denizde kaybolduğu sanılarak aranan kişi olduğu öğrenildi.

- Olay

Ayvalık'tan yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen FETÖ üyelerinin bulunduğu teknenin batması sonucu 6 kişi ölmüş, 9 kişi kurtarılmıştı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, teknenin batması sonucu ölenlerin Y.B.A, B.Y. ve N.Y. isimli çocuklar ile S.A. ve S.A. adlı kadınlar ve örgüt üyeliğinden aranan G.Y. olduğu belirtilmişti.

Teknedeki İ.A, B.Ç, G.Y, H.A, E.A, Ö.F.Ö, M.R.A, E.A. ve R.Ç'nin kurtarıldığı, kurtarılanlardan İ.A'nın, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeninin kocası olduğu kaydedilmişti. İ.A'nın, aile hekimiyken KHK ile ihraç edildiği, örgütün sözde Edremit ilçe imamı olduğu ve Edremit Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında arama kararı bulunduğu bilgisine yer verilmişti.

Kurtarılanlardan B.Ç'nin, Edremit'te kuyumculuk yaptığı ve arandığı, örgütün ilçe mütevelli grubunda bulunduğu, G.Y'nin örgüte ait eğitim kurumlarında çalıştığı ve boğulan G.Y'nin eşi olduğu, H.A'nın arandığı, ByLock kullanıcısı olduğu ve öğretmenlikten ihraç edildiği, E.A'nın ByLock kullanıcısı olduğu ve arandığı, Ö.F.Ö'nün ise organizatör olduğu bildirilmişti.

Teknenin batması sonucu yakalananlardan adliyeye sevk edilen, aralarında terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeninin kocasının da bulunduğu 4 kişi tutuklanmıştı.

Anadolu Ajansı
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