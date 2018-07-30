|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Aydın'da tren rayları zarar gördü, seferler durduruldu
Denizli-İzmir arasındaki tren seferleri güvenlik nedeniyle durduruldu. Bölgede bir süredir etkili olan yağışın ardından yapılan incelemelerde Denizli-İzmir arasındaki demiryolunda bazı kesimlerde rayların altının boşaldığı belirlendi.
Denizli-İzmir arasındaki tren seferleri güvenlik nedeniyle durduruldu.
Bölgede bir süredir etkili olan yağışın ardından yapılan incelemelerde Denizli-İzmir arasındaki demiryolunda bazı kesimlerde rayların altının boşaldığı belirlendi.
Bu nedenle Denizli-İzmir arasında tren seferleri durduruldu.
Bu haber 1,131 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI