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75 yaşındaki paraşütçünün mucize kurtuluşu

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki Bağbaşı Dağı'ndan atlayış yapan yamaç paraşütü pilotu 75 yaşındaki Hasan Cingit, ters rüzgara yakalanınca dağın dik yamacına çarptı, paraşütü de ağaçlara takıldı. Kendisi uçurumda asılı kalan ve AFAD ekiplerince kurtarılan Cingit, ölümden dönse de uçmaya devam edeceğini söyledi.
30 Temmuz 2018 21:57
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75 yaşındaki paraşütçünün mucize kurtuluşu

Olay, bugün saat 12.00 sıralarında, Bağbaşı Dağı'nda meydana geldi. Tornacılıktan emekli, 3 çocuk ve 5 torun sahibi Hasan Cingit, sürekli atlayış yaptığı Bağbaşı Dağı'nda gitti.

Cingit, yamaç paraşütüyle atladı. Ancak havada ters rüzgara yakalanan Cingit'in yamaç paraşütünün bir kanadı kapanınca kontrolü kaybetti. Sönen paraşüt, dağın dik yamacına takıldı. Cingit ise uçurumda asılı kaldı. Mucize eseri ölümden dönen Cingit, yanındaki telefonla yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri gönderildi. Cingit'in uçurumda asılı kaldığı yeri tespit eden AFAD ekipleri, önce dağdaki düz yola ulaştı. Buradan uçuruma, yaklaşık 50 metre halat sarkıttı. Cingit, bu halata kendini sabitledi. Böylelikle ekipler, Cingit'i yan tarafta, ağaçların olduğu güvenli alana çekti.

Cingit'in yanına inen AFAD ekipleri, halatlar ve sedyeyle kurtarma operasyonu başlattı. AFAD ekipleri, Cingit'i sedyeye bağlayıp, uçurumdan çıkardı. Yaklaşık 3 saat süren kurtarma operasyonunun ardından kazayı ufak yaralarla atlatan Cingit'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hasan Cingit, uçmaya devam edeceğini belirterek, "Uçarken boğazda türbülansa girdim. Kanat kapandı, düşmeye başladım. Yamaçta ağaca takıldım. 1996 yılından beri uçuyorum, 3000 saat uçtum. Daha önce de Pamukkale'de uçarken bir kaza geçirdim ayağım kırıldı ama uçmaya devam edeceğim" dedi.
DHA
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