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Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5'i çocuk 7 kişi yaralandı.
30 Temmuz 2018 22:12
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Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5'i çocuk 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Yıldırım (41) yönetimindeki 42 AF 091 plakalı otomobil ile Ahmet Ekmen'in kullandığı 26 EB 457 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Konya karayolunun 60. kilometresinde çarpıştı.

Kazada sürücü Yıldırım ile aynı araçtaki Şaziye (35), Esma (11), Sema (10), İsmail (6) ile İsa Özcan Yıldırım (1) ve diğer otomobildeki Hasan Ekmen (8) yaralandı.

Yaralılar, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.
Anadolu Ajansı
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