10 yıl geriye dönük hesap işletim ücretlerini alabilirsiniz

Danıştay, bankaların aldığı hesap işletim ücretini iptal etti.

Danıştay'ın hesap işletim ücretini iptal etmesiyle beraber 10 yıl geriye dönük bu ücret alınabilecek.

HESAP İŞLETİM ÜCRETİNİ ALMAK İÇİN NE YAPMAK GEREKİYOR?

Bankaların büyük bölümü hesap işletim ücreti adı altında yıllık bir ücret kesiyor. Bu ücretin haksız olduğu tescillendi.

10 yıl geriye dönük kesintiler alınabilir. Daha eskileri zamanaşımına uğradı. Öncelikle bankaya gidip hesap işletim ücreti olarak kesilen tutarların makbuzları istenmeli.

Alacak miktarınızı tespit edince dilekçe ile bankaya müracaat edip, iade istenmeli. Şayet olumsuz cevap verilirse ya da hiç cevap vermezlerse o zaman miktara göre il veya ilçe hakem heyetine başvurmak gerekiyor.

Hakem heyeti de eğer olumsuz karar verirse, bir avukata vekalet verip dava yoluyla hesap işletim ücretleri alınabilir.