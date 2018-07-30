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Gasp ettiği paraları tüplü televizyonun içinde saklamış

Eskişehir'de bir akaryakıt istasyonunda görevli muhasebeci ve şoförü silah zoruyla kaçırıp, 307 bin lirayı gasp ettiği iddiasıyla tutuklanan Kütahya'da görevli trafik polisi Enver Bağçeci'nin (40) evinin bodrumunda yapılan aramada, tüplü televizyonun içerisinde saklanmış 108 bin lira daha bulundu.
30 Temmuz 2018 23:18
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Gasp ettiği paraları tüplü televizyonun içinde saklamış

Olay geçen 18 Haziran'da, Atatürk Bulvarı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Meşelik Kampüsü karşısındaki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Akaryakıt istasyonunda muhasebeci olarak çalışan Betül Töral, 307 bin lirayı bankaya götürmek üzere, aynı yerde çalışan Mehmet Cem Sabancı'nın kullandığı otomobile bindi.

Araç hareket ettirilirken, polis üniformalı bir kişi gelip, "Beni üniversitenin kapısının önüne bırakır mısınız?" dedi. Otomobile binen bu kişi, bir süre sonra tabancasını çekerek, aracın ESOGÜ Meşelik Kampüsü yakınlarındaki ormanlığın olduğu Çağlayan köyü yoluna sürülmesini söyledi. Köy yoluna geldiklerinde Sabancı ile Töral'ın kollarını arkadan otomobilin koltuklarına kelepçeleyen kişi, araçtaki 307 bin lirayı alıp, arkadan gelen otomobile binerek kaçtı.

belediye görevlilerinden yardım istedi

Koltuktan kollarını kurtarıp, otomobilden inen Mehmet Cem Sabancı ve Betül Töral, yoldan geçen belediye aracını durdurup, içindeki görevliden yardım istedi. Polisin yaptığı çalışma sonucunda gasp olayını gerçekleştiren polis üniformalı kişinin Kütahya Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şubesi'nde görevli polis memuru Enver Bağçeci olduğu ortaya çıktı. Yakalanan Bağçeci, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Gözaltına alınan 2 kişi ise denetimli serbestlikten yararlandırılarak serbest bırakıldı.

tüplü televizyonun içerisine saklamış

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Eskişehir'deki silahlı gasp olayında tutuklanan trafik polisi Enver Bağçeci'nin Kütahya'daki evinde arama yaptı. Yapılan aramada binanın Bodrum katında eski tüplü televizyonun içerisine saklanmış, gasp edilen paranın 108 bin lirası daha bulundu.

DHA
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