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Düzce Üniversitesi öğrencisi Dünya şampiyonu oldu

Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümü öğrencisi ve aynı zamanda milli sporcu olan Bediha Taçyıldız Dünya Üniversite Muaythai Şampiyonası'nda dünya şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı.
30 Temmuz 2018 23:36
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Düzce Üniversitesi öğrencisi Dünya şampiyonu oldu

Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümü öğrencisi ve aynı zamanda milli sporcu olan Bediha Taçyıldız Dünya Üniversite Muaythai Şampiyonası'nda dünya şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı.

Daha öncede yaptığı müsabakalarda Türkiye ve dünya şampiyonluğu gibi birçok başarıyı elinde bulunduran milli sporcu, Dünya Üniversite Muaythai Şampiyonası'nda kadınlar arasında dünya şampiyonu olarak Türkiye'ye bir ilki daha yaşattı. Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) tarafından Tayland'ın Pattaya kentinde düzenlenen şampiyonada tüm rakiplerini geride bırakan Düzce Üniversitesi'nin şampiyon öğrencisi, bir kez daha dünyanın en iyisi olduğunu göstererek altın madalyanın sahibi oldu. Kadınlar 67 kiloda mücadele eden Bediha Taçyıldız, ulusal ve uluslararası alanda ülkemizi ve Düzce Üniversitesi'ni başarıyla temsil etmeye devam ediyor.

Düzce Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, "Üniversitemize bu gururu yaşatan öğrencimize, ailesine ve emek harcayan antrenörleri ile öğretim elemanlarına teşekkür eder, başarılarının devamını dileriz" ifadelerine yer verildi.
İhlas Haber Ajansı
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