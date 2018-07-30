1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kuru temizlemeciden örnek davranış

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kuru temizlemeci Sezgin Biçer, bir müşterisinin damatlık ceketinin cebinde unuttuğu 4 bin 700 lirayı sahibine teslim etti.
30 Temmuz 2018 23:42
Yazdır
Kuru temizlemeciden örnek davranış

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, kuru temizlemeci Sezgin Biçer, bir müşterisinin damatlık ceketinde bıraktığı 4 bin 700 lirayı sahibine teslim etti.

Arslan Sokak'ta faaliyet gösteren bir kuru temizlemeciye, bir düğünün ardından temizlenmesi için damatlık bırakıldı. Kuru temizlemeci 31 yaşındaki Sezgin Biçer, temizlediği damatlık ceketi ütülerken cebinde 4 bin 700 lira buldu.

Biçer, damatlığın cebinde bulduğu parayı teslim etmek üzere sahibini aradı. Daha sonra dükkana gelen kişiye para teslim edildi.

Sezgin Biçer, yaptığı açıklamada, "Müşteri ilk kez dükkanıma gelen biri. Çok büyütülecek bir şey değil ama herkesin aynı şeyi yapması gerekir. Bu bir insanlık görevidir. Bundan sonra aynı şey olursa yine aynı şekilde davranırım." dedi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 821 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ege Denizi'nde botları batan 10 göçmen kurtarıldı
31 Temmuz 2018 00:46		 Düzce Üniversitesi öğrencisi Dünya şampiyonu oldu
30 Temmuz 2018 23:36
Hukuk fakültesinden atılınca 'hukuk' savaşına girdi
30 Temmuz 2018 22:56		 Titanik filmine telif şoku
30 Temmuz 2018 22:17
75 yaşındaki paraşütçünün mucize kurtuluşu
30 Temmuz 2018 21:57		 Seçmeli dersten 'büyük usta'lığa
30 Temmuz 2018 21:10
Kaza sonrası sopayla inen şoföre tatlı dil
30 Temmuz 2018 20:50		 Sağlık çalışanları 'Çok Acil' ile şiddete dikkati çekti
30 Temmuz 2018 20:13
Cebinden çıkan belge yürek burktu
30 Temmuz 2018 19:45		 Küresel ısınma gelecekte çok daha fazla etkileyecek
30 Temmuz 2018 19:33
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
YKS sonuçları açıklandı. Tıklayın.
Liseye girişte en yüksek puanla kapatan 100 okul
Üniversite, olumlu güvenlik soruşturması raporuna rağmen asil adayı değil yedek adayı atadı
31 Temmuz 2018'den önemli gündem başlıkları
Senin tatilin, senin değerlerin
1 günde 114 bin TL para cezası
Ege Denizi'nde botları batan 10 göçmen kurtarıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sim.ya 2
kulis yapmak 3
intihar etmek 1
röveşata 2
evlenme yaşı 2
memurluğun keyfi 9
göz yummak 7
simitsiz susam 2
tavuk döner 1
Hafta sonu yatmak 2
SON İLANLAR
Abdullah Gül Üniv. Öğretim Üyesi Alım İlanı
Beyrut Büyükelçiliği sözleşmeli 1 sekreter alacak
Kadıköy Belediyesi 1 sözleşmeli Tabip lacak
Afyon Sinanpaşa Belediyesi 2 İşçi Alacak
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 3 Sözleşmeli Personel Alacak
Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı 7 Sözleşmeli Personel Alacak
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam