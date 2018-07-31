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YKS sonuçları açıklandı. Tıklayın.
ÖSYM tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Sonuçlara, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.
ÖSYM tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Sonuçlara, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.
Üç oturumda gerçekleşen ÖSYM'nin yeni sınav sistemi olan YKS sonuçları, kurum tarafından ne zaman açıklanacak?
30 Haziran, 1 Temmuz tarihlerinde yapılan sınavlara dair kurum tarafından ÖSYM sınav takvimi sayfasında beklenen sonuçların ne zaman açıklanacağına dair resmi açıklama geldi.
Tercihler, 7-14 Ağustos tarihlerinde yine Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden alınacak. Tercih bildirim işlemi tamamladıktan sonra 'Tercih Süresi' içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerde değişiklik yapılabilecek. Tercih işlemi tamamladıktan sonra 'Tercih Süresi' içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerinin mutlaka kontrol edilmesi ve yazıcıdan tercih listesinin dökümünün alınması gerekiyor.
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