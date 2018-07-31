Liseye girişte en yüksek puanla kapatan 100 okul

|
Okul Adı
|
Okul Türü
|
|
Öğretim Süresi
|
Pansiyon Durumu
|
Yabancı Dili
|
Kontenjanı
|
30 TEMMUZ 2018 TARİHLİ TABAN PUAN
|
İLLER
|
BEYOĞLU / Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi
|
Anadolu Lisesi
|
|
Hazırlık + 4 yıl
|
Pansiyon(Kız/Erkek)
|
Fransızca
|
100
|
473,8399
|
İstanbul
|
FATİH / İstanbul Lisesi
|
Anadolu Lisesi
|
|
Hazırlık + 4 yıl
|
Pansiyon Yok
|
Almanca
|
180
|
469,459
|
İstanbul
|
ÇANKAYA / Ankara Fen Lisesi
|
Fen Lisesi
|
|
4 yıl
|
Pansiyon(Kız/Erkek)
|
İngilizce
|
120
|
464,1656
|
Ankara
|
BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi
|
Anadolu Lisesi
|
|
Hazırlık + 4 yıl
|
Pansiyon(Erkek)
|
İngilizce
|
120
|
461,7276
|
İstanbul
|
BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi
|
Anadolu Lisesi
|
|
Hazırlık + 4 yıl
|
Pansiyon(Erkek)
|
Almanca
|
60
|
459,2789
|
İstanbul
|
BORNOVA / İzmir Fen Lisesi
|
Fen Lisesi
|
|
4 yıl
|
Pansiyon(Kız/Erkek)
|
İngilizce
|
90
|
457,9579
|
İzmir
|
KADIKÖY / İstanbul Atatürk Fen Lisesi
|
Fen Lisesi
|
|
4 yıl
|
Pansiyon(Kız/Erkek)
|
İngilizce
|
120
|
451,6437
|
İstanbul
|
FATİH / Çapa Fen Lisesi
|
Fen Lisesi
|
|
4 yıl
|
Pansiyon(Kız/Erkek)
|
İngilizce
|
150
|
445,233
|
İstanbul
|
FATİH / Cağaloğlu Anadolu Lisesi
|
Anadolu Lisesi
|
|
Hazırlık + 4 yıl
|
Pansiyon(Kız)
|
Almanca
|
180
|
441,8719
|
İstanbul
|
NİLÜFER / Tofaş Fen Lisesi
|
Fen Lisesi
|
|
4 yıl
|
Pansiyon(Kız/Erkek)
|
İngilizce
|
120
|
440,6579
|
Bursa
|
EFELER / Aydın Fen Lisesi
|
Fen Lisesi
|
|
4 yıl
|
Pansiyon(Kız/Erkek)
|
İngilizce
|
90
|
440,1426
|
Aydın
|
KOCASİNAN / Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi
|
Fen Lisesi
|
|
4 yıl
|
Pansiyon(Kız/Erkek)
|
İngilizce
|
120
|
437,2759
|
Kayseri
|
BUCA / Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi
|
Fen Lisesi
|
|
4 yıl
|
Pansiyon(Kız/Erkek)
|
İngilizce
|
90
|
436,1702
|
İzmir
|
SEYHAN / Adana Fen Lisesi
|
Fen Lisesi
|
|
4 yıl
|
Pansiyon(Kız/Erkek)
|
İngilizce
|
120
|
434,9559
|
Adana
|
MERKEZEFENDİ / Erbakır Fen Lisesi
|
Fen Lisesi
|
|
4 yıl
|
Pansiyon(Kız/Erkek)
|
İngilizce
|
120
|
433,6357
|
Denizli
|
MERAM / Konya- Meram Fen Lisesi
|
Fen Lisesi
|
|
4 yıl
|
Pansiyon(Kız/Erkek)
|
İngilizce
|
120
|
432,4111
|
Konya
|
YENİŞEHİR / Eyüp Aygar Fen Lisesi
|
Fen Lisesi
|
|
4 yıl
|
Pansiyon(Kız/Erkek)
|
İngilizce
|
120
|
431,7986
|
Mersin
|
NİLÜFER / Nilüfer İMKB Fen Lisesi
|
Fen Lisesi
|
|
4 yıl
|
Pansiyon(Kız/Erkek)
|
İngilizce
|
120
|
429,9695
|
Bursa
|
DÖŞEMEALTI / Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi
|
Fen Lisesi
|
|
4 yıl
|
Pansiyon(Kız/Erkek)
|
İngilizce
|
120
|
429,0592
|
Antalya
|
ÜSKÜDAR / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi
|
Anadolu Lisesi
|
|
Hazırlık + 4 yıl
|
Pansiyon Yok
|
İngilizce
|
180
|
428,7379
|
İstanbul
|
YENİMAHALLE / Atatürk Anadolu Lisesi
|
Anadolu Lisesi
|
|
4 yıl
|
Pansiyon Yok
|
İngilizce
|
330
|
426,612
|
Ankara
|
KADIKÖY / Kadıköy Anadolu Lisesi
|
Anadolu Lisesi
|
|
Hazırlık + 4 yıl
|
Pansiyon(Kız/Erkek)
|
İngilizce
|
240
|
426,6014
|
İstanbul
|
YUNUSEMRE / Manisa Fen Lisesi
|
Fen Lisesi
|
|
4 yıl
|
Pansiyon(Kız/Erkek)
|
İngilizce
|
90
|
425,4359
|
Manisa
|
İZMİT / Kocaeli Fen Lisesi
|
Fen Lisesi
|
|
4 yıl
|
Pansiyon(Kız/Erkek)
|
İngilizce
|
120
|
425,3874
|
Kocaeli
|
YEŞİLYURT / Malatya Fen Lisesi
|
Fen Lisesi
|
|
4 yıl
|
Pansiyon(Erkek)
|
İngilizce
|
120
|
424,018
|
Malatya
|
ATAKUM / Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi
|
Fen Lisesi
|
|
4 yıl
|
Pansiyon(Kız/Erkek)
|
İngilizce
|
120
|
423,4445
|
Samsun
|
ODUNPAZARI / Eskişehir Fatih Fen Lisesi
|
Fen Lisesi
|
|
4 yıl
|
Pansiyon(Kız/Erkek)
|
İngilizce
|
120
|
423,1223
|
Eskişehir
|
BEYLİKDÜZÜ / Yaşar Acar Fen Lisesi
|
Fen Lisesi
|
|
4 yıl
|
Pansiyon(Kız/Erkek)
|
İngilizce
|
120
|
422,6165
|
İstanbul
|
NAZİLLİ / Nazilli Fen Lisesi
|
Fen Lisesi
|
|
4 yıl
|
Pansiyon(Kız/Erkek)
|
İngilizce
|
90
|
421,5201
|
Aydın
|
BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi
|
Anadolu Lisesi
|
|
4 yıl
|
Pansiyon Yok
|
İngilizce
|
150
|
421,4147
|
İstanbul
|
ORTAHİSAR / Trabzon Merkez Fen Lisesi
|
Fen Lisesi
|
|
4 yıl
|
Pansiyon(Kız/Erkek)
|
İngilizce
|
120
|
419,9677
|
Trabzon
|
PURSAKLAR / Ankara Pursaklar Fen Lisesi
|
Fen Lisesi
|
|
4 yıl
|
Pansiyon(Kız/Erkek)
|
İngilizce
|
120
|
419,7816
|
Ankara
|
KARTAL / Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi
|
Anadolu İmam Hatip Lisesi
|
|
Hazırlık + 4 yıl
|
Pansiyon(Erkek)
|
İngilizce
|
180
|
419,4606
|
İstanbul
|
ADAPAZARI / Sakarya Cevat Ayhan Fen Lisesi
|
Fen Lisesi
|
|
4 yıl
|
Pansiyon(Kız/Erkek)
|
İngilizce
|
120
|
416,5281
|
Sakarya
|
BAHÇELİEVLER / Adnan Menderes Anadolu Lisesi
|
Anadolu Lisesi
|
|
4 yıl
|
Pansiyon Yok
|
İngilizce
|
150
|
416,1976
|
İstanbul
|
KARESİ / Şehit Turgut Solak Fen Lisesi
|
Fen Lisesi
|
|
4 yıl
|
Pansiyon(Kız/Erkek)
|
İngilizce
|
150
|
415,916
|
Balıkesir
|
YENİŞEHİR / Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi
|
Fen Lisesi
|
|
4 yıl
|
Pansiyon(Kız/Erkek)
|
İngilizce
|
120
|
415,916
|
Diyarbakır
|
SEYHAN / Seyhan İMKB Fen Lisesi
|
Fen Lisesi
|
|
4 yıl
|
Pansiyon(Kız)
|
İngilizce
|
120
|
415,1006
|
Adana
|
ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Lisesi
|
Anadolu Lisesi
|
|
Hazırlık + 4 yıl
|
Pansiyon(Erkek)
|
İngilizce
|
180
|
414,692
|
İstanbul
|
KONAK / Atatürk Lisesi
|
Anadolu Lisesi
|
|
4 yıl
|
Pansiyon(Kız/Erkek)
|
İngilizce
|
300
|
414,692
|
İzmir
|
SÜLEYMANPAŞA / Ebru Nayim Fen Lisesi
|
Fen Lisesi
|
|
4 yıl
|
Pansiyon(Erkek)
|
İngilizce
|
120
|
414,595
|
Tekirdağ
|
MERKEZ / TOBB Osmaniye Fen Lisesi
|
Fen Lisesi
|
|
4 yıl
|
Pansiyon(Kız/Erkek)
|
İngilizce
|
120
|
414,321
|
Osmaniye
|
KOCASİNAN / Sümer Fen Lisesi
|
Fen Lisesi
|
|
4 yıl
|
Pansiyon(Kız)
|
İngilizce
|
120
|
413,9825
|
Kayseri
|
ŞEHİTKAMİL / Vehbi Dinçerler Fen Lisesi
|
Fen Lisesi
|
|
4 yıl
|
Pansiyon(Kız/Erkek)
|
İngilizce
|
150
|
413,8543
|
Gaziantep
|
MERKEZEFENDİ / AYDEM Fen lisesi
|
Fen Lisesi
|
|
4 yıl
|
Pansiyon(Kız/Erkek)
|
İngilizce
|
150
|
413,0793
|
Denizli
|
YENİŞEHİR / Yahya Akel Fen Lisesi
|
Fen Lisesi
|
|
4 yıl
|
Pansiyon(Kız/Erkek)
|
İngilizce
|
120
|
412,9408
|
Mersin
|
KONAK / Atatürk Lisesi
|
Anadolu Lisesi
|
|
4 yıl
|
Pansiyon(Kız/Erkek)
|
Almanca
|
30
|
412,2341
|
İzmir
|
YENİMAHALLE / Gazi Anadolu Lisesi
|
Anadolu Lisesi
|
|
4 yıl
|
Pansiyon(Kız/Erkek)
|
İngilizce
|
240
|
411,9526
|
Ankara
|
OSMANGAZİ / Bursa Anadolu Lisesi
|
Anadolu Lisesi
|
|
4 yıl
|
Pansiyon(Kız/Erkek)
|
İngilizce
|
210
|
411,3415
|
Bursa
|
BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Münir Alkan Fen Lisesi
|
Fen Lisesi
|
|
4 yıl
|
Pansiyon(Kız/Erkek)
|
İngilizce
|
150
|
411,2347
|
İstanbul
|
TURGUTLU / Halil Kale Fen Lisesi
|
Fen Lisesi
|
|
4 yıl
|
Pansiyon(Kız/Erkek)
|
İngilizce
|
90
|
410,8072
|
Manisa
|
KARATAY / Karatay Fen Lisesi
|
Fen Lisesi
|
|
4 yıl
|
Pansiyon(Kız/Erkek)
|
İngilizce
|
120
|
410,694
|
Konya
|
MERKEZ / Kaya Karakaya Fen Lisesi
|
Fen Lisesi
|
|
4 yıl
|
Pansiyon(Kız/Erkek)
|
İngilizce
|
120
|
410,6316
|
Elazığ
|
FATİH / Vefa Lisesi
|
Anadolu Lisesi
|
|
Hazırlık + 4 yıl
|
Pansiyon(Kız)
|
İngilizce
|
180
|
410,3984
|
İstanbul
|
KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi
|
Anadolu Lisesi
|
|
4 yıl
|
Pansiyon Yok
|
İngilizce
|
120
|
409,7869
|
İstanbul
|
MURATPAŞA / Antalya Anadolu Lisesi
|
Anadolu Lisesi
|
|
4 yıl
|
Pansiyon Yok
|
İngilizce
|
150
|
409,6016
|
Antalya
|
KONAK / Atatürk Lisesi
|
Anadolu Lisesi
|
|
4 yıl
|
Pansiyon(Kız/Erkek)
|
Fransızca
|
30
|
409,6016
|
İzmir
|
MERKEZ / Prof.Dr.İlhan Kılıçözlü Fen Lisesi
|
Fen Lisesi
|
|
4 yıl
|
Pansiyon(Kız)
|
İngilizce
|
120
|
409,5054
|
Kırşehir
|
ANTAKYA / Hatay Fen Lisesi
|
Fen Lisesi
|
|
4 yıl
|
Pansiyon(Kız/Erkek)
|
İngilizce
|
150
|
409,3033
|
Hatay
|
ONİKİŞUBAT / Kahramanmaraş TOBB Fen Lisesi
|
Fen Lisesi
|
|
4 yıl
|
Pansiyon(Kız/Erkek)
|
İngilizce
|
120
|
408,2808
|
K.Maraş
|
İLKADIM / Aziz Atik Fen Lisesi
|
Fen Lisesi
|
|
4 yıl
|
Pansiyon(Kız/Erkek)
|
İngilizce
|
120
|
407,5713
|
Samsun
|
YEŞİLYURT / Malatya Fethi Gemuhluoğlu Fen Lisesi
|
Fen Lisesi
|
|
4 yıl
|
Pansiyon(Kız/Erkek)
|
İngilizce
|
120
|
407,3688
|
Malatya
|
BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Anadolu Lisesi
|
Anadolu Lisesi
|
|
4 yıl
|
Pansiyon Yok
|
İngilizce
|
150
|
406,8636
|
İstanbul
|
FATİH / Pertevniyal Lisesi
|
Anadolu Lisesi
|
|
4 yıl
|
Pansiyon Yok
|
İngilizce
|
180
|
406,6266
|
İstanbul
|
İSKENDERUN / İskenderun Tosçelik Fen Lisesi
|
Fen Lisesi
|
|
4 yıl
|
Pansiyon(Kız/Erkek)
|
İngilizce
|
150
|
406,0175
|
Hatay
|
MERKEZ / Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi
|
Fen Lisesi
|
|
4 yıl
|
Pansiyon(Kız/Erkek)
|
İngilizce
|
90
|
405,131
|
Kütahya
|
MERKEZ / Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi
|
Fen Lisesi
|
|
4 yıl
|
Pansiyon(Erkek)
|
İngilizce
|
120
|
404,9689
|
Isparta
|
İZMİT / Muammer Dereli Fen Lisesi
|
Fen Lisesi
|
|
4 yıl
|
Pansiyon Yok
|
İngilizce
|
120
|
404,7934
|
Kocaeli
|
ÇANKAYA / Cumhuriyet Fen Lisesi
|
Fen Lisesi
|
|
4 yıl
|
Pansiyon(Erkek)
|
İngilizce
|
150
|
404,1171
|
Ankara
|
YOMRA / Trabzon Yomra Fen Lisesi
|
Fen Lisesi
|
|
4 yıl
|
Pansiyon(Kız/Erkek)
|
İngilizce
|
90
|
403,975
|
Trabzon
|
ETİMESGUT / Özkent Akbilek Fen Lisesi
|
Fen Lisesi
|
|
4 yıl
|
Pansiyon(Kız/Erkek)
|
İngilizce
|
150
|
403,7062
|
Ankara
|
MERKEZ / Aksaray Şehit Pilot Hamza Gümüşsoy Fen Lisesi
|
Fen Lisesi
|
|
4 yıl
|
Pansiyon(Kız/Erkek)
|
İngilizce
|
90
|
403,4727
|
Aksaray
|
ONİKİŞUBAT / İMKB Süleyman Demirel Fen Lisesi
|
Fen Lisesi
|
|
4 yıl
|
Pansiyon(Kız/Erkek)
|
İngilizce
|
120
|
403,4717
|
K.Maraş
|
MERKEZ / Süleyman Demirel Fen Lisesi
|
Fen Lisesi
|
|
4 yıl
|
Pansiyon(Kız/Erkek)
|
İngilizce
|
120
|
403,1904
|
Afyonkarahisar
|
MERKEZ / Tokat Milli Piyango İhya Balak Fen Lisesi
|
Fen Lisesi
|
|
4 yıl
|
Pansiyon(Kız/Erkek)
|
İngilizce
|
90
|
403,1904
|
Tokat
|
ÇANKAYA / Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi
|
Anadolu Lisesi
|
|
4 yıl
|
Pansiyon Yok
|
İngilizce
|
150
|
402,6675
|
Ankara
|
KOCASİNAN / Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi
|
Anadolu Lisesi
|
|
4 yıl
|
Pansiyon Yok
|
İngilizce
|
150
|
402,3364
|
Kayseri
|
BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi
|
Anadolu Lisesi
|
|
4 yıl
|
Pansiyon(Kız/Erkek)
|
İngilizce
|
270
|
401,8701
|
İzmir
|
MERKEZ / Adıyaman Fen Lisesi
|
Fen Lisesi
|
|
4 yıl
|
Pansiyon(Kız/Erkek)
|
İngilizce
|
120
|
401,7415
|
Adıyaman
|
KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi
|
Anadolu Lisesi
|
|
4 yıl
|
Pansiyon Yok
|
Fransızca
|
30
|
401,6657
|
İstanbul
|
SELÇUKLU / Selçuklu Fen Lisesi
|
Fen Lisesi
|
|
4 yıl
|
Pansiyon(Kız/Erkek)
|
İngilizce
|
150
|
401,4109
|
Konya
|
ÇUKUROVA / Adana Anadolu Lisesi
|
Anadolu Lisesi
|
|
4 yıl
|
Pansiyon Yok
|
İngilizce
|
180
|
401,1606
|
Adana
|
YUNUSEMRE / Manisa TOBB Bülent Koşmaz Fen Lisesi
|
Fen Lisesi
|
|
4 yıl
|
Pansiyon Yok
|
İngilizce
|
60
|
401,1606
|
Manisa
|
MERKEZ / Niğde Fen Lisesi
|
Fen Lisesi
|
|
4 yıl
|
Pansiyon(Kız/Erkek)
|
İngilizce
|
120
|
401,0495
|
Niğde
|
MERKEZ / 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi
|
Fen Lisesi
|
|
4 yıl
|
Pansiyon(Kız/Erkek)
|
İngilizce
|
90
|
400,5491
|
çorum
|
KARTAL / Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi
|
Fen Lisesi
|
|
4 yıl
|
Pansiyon(Kız)
|
İngilizce
|
150
|
400,4515
|
İstanbul
|
AKHİSAR / Macide-Ramiz Taşkınlar Fen Lisesi
|
Fen Lisesi
|
|
4 yıl
|
Pansiyon(Kız/Erkek)
|
İngilizce
|
90
|
400,2183
|
Manisa
|
PAMUKKALE / Yaşar Kımıl Fen Lisesi
|
Fen Lisesi
|
|
4 yıl
|
Pansiyon(Kız/Erkek)
|
İngilizce
|
150
|
400,1227
|
Denizli
|
FETHİYE / Belediye Fen Lisesi
|
Fen Lisesi
|
|
4 yıl
|
Pansiyon(Kız/Erkek)
|
İngilizce
|
90
|
399,2429
|
Muğla
|
BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi
|
Anadolu Lisesi
|
4 yıl
|
Pansiyon(Kız/Erkek)
|
Almanca
|
60
|
398,6721
|
İzmir
|
PALANDÖKEN / Erzurum İbrahim Hakkı Fen Lisesi
|
Fen Lisesi
|
|
4 yıl
|
Pansiyon(Kız/Erkek)
|
İngilizce
|
120
|
398,6158
|
Erzurum
|
MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi
|
Fen Lisesi
|
|
4 yıl
|
Pansiyon(Kız/Erkek)
|
İngilizce
|
90
|
398,1866
|
Amasya
|
FATİH / Şehremini Anadolu Lisesi
|
Anadolu Lisesi
|
4 yıl
|
Pansiyon Yok
|
İngilizce
|
150
|
398,0042
|
İstanbul
|
MERKEZ / Yalova-Termal Fen Lisesi
|
Fen Lisesi
|
|
4 yıl
|
Pansiyon(Kız/Erkek)
|
İngilizce
|
90
|
398,0042
|
Yalova
|
TARSUS / Sesim Sarpkaya Fen Lisesi
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Fen Lisesi
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4 yıl
|
Pansiyon(Kız/Erkek)
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İngilizce
|
150
|
397,5656
|
Mersin
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KADIKÖY / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
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Anadolu İmam Hatip Lisesi
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Hazırlık + 4 yıl
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Pansiyon Yok
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İngilizce
|
30
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397,4649
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İstanbul
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MURATPAŞA / Adem-Tolunay Anadolu Lisesi
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Anadolu Lisesi
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4 yıl
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Pansiyon Yok
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İngilizce
|
150
|
397,3913
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Antalya
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BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi
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Anadolu Lisesi
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4 yıl
|
Pansiyon(Kız/Erkek)
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Fransızca
|
30
|
397,3913
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İzmir
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BAKIRKÖY / Yeşilköy Anadolu Lisesi
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Anadolu Lisesi
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4 yıl
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Pansiyon Yok
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İngilizce
|
120
|
397,2955
|
İstanbul