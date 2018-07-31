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Liseye girişte en yüksek puanla kapatan 100 okul

Merkezi sınav puanıyla yerleştirmenin yapıldığı liselere yerleştirme işleminde en yüksek puanlı aday Galatasaray Lisesine yerleşti.
31 Temmuz 2018 00:14
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Liseye girişte en yüksek puanla kapatan 100 okul

MEB, 30 Temmuz itibariyle liselere yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Daha sonra da iller bazında istatistikler açıklandı.

Memurlar.net olarak bu verileri excel tablosunda yayınlamıştık.

Bu haberde ise, en yüksek puanla yerleştirmenin yapıldığı kulları listeliyoruz.

Listenin ilk sırasında Galatasaray lisesi, ikinci sırasında ise İstanbul Lisesi yer alıyor.

İşte en yüksek puanla yerleştirmenin yapıldığı 100 okul

Okul Adı

Okul Türü

Öğretim Süresi

Pansiyon Durumu

Yabancı Dili

Kontenjanı

30 TEMMUZ 2018 TARİHLİ TABAN PUAN

İLLER

BEYOĞLU / Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi

Anadolu Lisesi

Hazırlık + 4 yıl

Pansiyon(Kız/Erkek)

Fransızca

100

473,8399

İstanbul

FATİH / İstanbul Lisesi

Anadolu Lisesi

Hazırlık + 4 yıl

Pansiyon Yok

Almanca

180

469,459

İstanbul

ÇANKAYA / Ankara Fen Lisesi

Fen Lisesi

4 yıl

Pansiyon(Kız/Erkek)

İngilizce

120

464,1656

Ankara

BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi

Anadolu Lisesi

Hazırlık + 4 yıl

Pansiyon(Erkek)

İngilizce

120

461,7276

İstanbul

BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi

Anadolu Lisesi

Hazırlık + 4 yıl

Pansiyon(Erkek)

Almanca

60

459,2789

İstanbul

BORNOVA / İzmir Fen Lisesi

Fen Lisesi

4 yıl

Pansiyon(Kız/Erkek)

İngilizce

90

457,9579

İzmir

KADIKÖY / İstanbul Atatürk Fen Lisesi

Fen Lisesi

4 yıl

Pansiyon(Kız/Erkek)

İngilizce

120

451,6437

İstanbul

FATİH / Çapa Fen Lisesi

Fen Lisesi

4 yıl

Pansiyon(Kız/Erkek)

İngilizce

150

445,233

İstanbul

FATİH / Cağaloğlu Anadolu Lisesi

Anadolu Lisesi

Hazırlık + 4 yıl

Pansiyon(Kız)

Almanca

180

441,8719

İstanbul

NİLÜFER / Tofaş Fen Lisesi

Fen Lisesi

4 yıl

Pansiyon(Kız/Erkek)

İngilizce

120

440,6579

Bursa

EFELER / Aydın Fen Lisesi

Fen Lisesi

4 yıl

Pansiyon(Kız/Erkek)

İngilizce

90

440,1426

Aydın

KOCASİNAN / Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi

Fen Lisesi

4 yıl

Pansiyon(Kız/Erkek)

İngilizce

120

437,2759

Kayseri

BUCA / Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi

Fen Lisesi

4 yıl

Pansiyon(Kız/Erkek)

İngilizce

90

436,1702

İzmir

SEYHAN / Adana Fen Lisesi

Fen Lisesi

4 yıl

Pansiyon(Kız/Erkek)

İngilizce

120

434,9559

Adana

MERKEZEFENDİ / Erbakır Fen Lisesi

Fen Lisesi

4 yıl

Pansiyon(Kız/Erkek)

İngilizce

120

433,6357

Denizli

MERAM / Konya- Meram Fen Lisesi

Fen Lisesi

4 yıl

Pansiyon(Kız/Erkek)

İngilizce

120

432,4111

Konya

YENİŞEHİR / Eyüp Aygar Fen Lisesi

Fen Lisesi

4 yıl

Pansiyon(Kız/Erkek)

İngilizce

120

431,7986

Mersin

NİLÜFER / Nilüfer İMKB Fen Lisesi

Fen Lisesi

4 yıl

Pansiyon(Kız/Erkek)

İngilizce

120

429,9695

Bursa

DÖŞEMEALTI / Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi

Fen Lisesi

4 yıl

Pansiyon(Kız/Erkek)

İngilizce

120

429,0592

Antalya

ÜSKÜDAR / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi

Anadolu Lisesi

Hazırlık + 4 yıl

Pansiyon Yok

İngilizce

180

428,7379

İstanbul

YENİMAHALLE / Atatürk Anadolu Lisesi

Anadolu Lisesi

4 yıl

Pansiyon Yok

İngilizce

330

426,612

Ankara

KADIKÖY / Kadıköy Anadolu Lisesi

Anadolu Lisesi

Hazırlık + 4 yıl

Pansiyon(Kız/Erkek)

İngilizce

240

426,6014

İstanbul

YUNUSEMRE / Manisa Fen Lisesi

Fen Lisesi

4 yıl

Pansiyon(Kız/Erkek)

İngilizce

90

425,4359

Manisa

İZMİT / Kocaeli Fen Lisesi

Fen Lisesi

4 yıl

Pansiyon(Kız/Erkek)

İngilizce

120

425,3874

Kocaeli

YEŞİLYURT / Malatya Fen Lisesi

Fen Lisesi

4 yıl

Pansiyon(Erkek)

İngilizce

120

424,018

Malatya

ATAKUM / Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi

Fen Lisesi

4 yıl

Pansiyon(Kız/Erkek)

İngilizce

120

423,4445

Samsun

ODUNPAZARI / Eskişehir Fatih Fen Lisesi

Fen Lisesi

4 yıl

Pansiyon(Kız/Erkek)

İngilizce

120

423,1223

Eskişehir

BEYLİKDÜZÜ / Yaşar Acar Fen Lisesi

Fen Lisesi

4 yıl

Pansiyon(Kız/Erkek)

İngilizce

120

422,6165

İstanbul

NAZİLLİ / Nazilli Fen Lisesi

Fen Lisesi

4 yıl

Pansiyon(Kız/Erkek)

İngilizce

90

421,5201

Aydın

BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi

Anadolu Lisesi

4 yıl

Pansiyon Yok

İngilizce

150

421,4147

İstanbul

ORTAHİSAR / Trabzon Merkez Fen Lisesi

Fen Lisesi

4 yıl

Pansiyon(Kız/Erkek)

İngilizce

120

419,9677

Trabzon

PURSAKLAR / Ankara Pursaklar Fen Lisesi

Fen Lisesi

4 yıl

Pansiyon(Kız/Erkek)

İngilizce

120

419,7816

Ankara

KARTAL / Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi

Anadolu İmam Hatip Lisesi

Hazırlık + 4 yıl

Pansiyon(Erkek)

İngilizce

180

419,4606

İstanbul

ADAPAZARI / Sakarya Cevat Ayhan Fen Lisesi

Fen Lisesi

4 yıl

Pansiyon(Kız/Erkek)

İngilizce

120

416,5281

Sakarya

BAHÇELİEVLER / Adnan Menderes Anadolu Lisesi

Anadolu Lisesi

4 yıl

Pansiyon Yok

İngilizce

150

416,1976

İstanbul

KARESİ / Şehit Turgut Solak Fen Lisesi

Fen Lisesi

4 yıl

Pansiyon(Kız/Erkek)

İngilizce

150

415,916

Balıkesir

YENİŞEHİR / Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi

Fen Lisesi

4 yıl

Pansiyon(Kız/Erkek)

İngilizce

120

415,916

Diyarbakır

SEYHAN / Seyhan İMKB Fen Lisesi

Fen Lisesi

4 yıl

Pansiyon(Kız)

İngilizce

120

415,1006

Adana

ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Lisesi

Anadolu Lisesi

Hazırlık + 4 yıl

Pansiyon(Erkek)

İngilizce

180

414,692

İstanbul

KONAK / Atatürk Lisesi

Anadolu Lisesi

4 yıl

Pansiyon(Kız/Erkek)

İngilizce

300

414,692

İzmir

SÜLEYMANPAŞA / Ebru Nayim Fen Lisesi

Fen Lisesi

4 yıl

Pansiyon(Erkek)

İngilizce

120

414,595

Tekirdağ

MERKEZ / TOBB Osmaniye Fen Lisesi

Fen Lisesi

4 yıl

Pansiyon(Kız/Erkek)

İngilizce

120

414,321

Osmaniye

KOCASİNAN / Sümer Fen Lisesi

Fen Lisesi

4 yıl

Pansiyon(Kız)

İngilizce

120

413,9825

Kayseri

ŞEHİTKAMİL / Vehbi Dinçerler Fen Lisesi

Fen Lisesi

4 yıl

Pansiyon(Kız/Erkek)

İngilizce

150

413,8543

Gaziantep

MERKEZEFENDİ / AYDEM Fen lisesi

Fen Lisesi

4 yıl

Pansiyon(Kız/Erkek)

İngilizce

150

413,0793

Denizli

YENİŞEHİR / Yahya Akel Fen Lisesi

Fen Lisesi

4 yıl

Pansiyon(Kız/Erkek)

İngilizce

120

412,9408

Mersin

KONAK / Atatürk Lisesi

Anadolu Lisesi

4 yıl

Pansiyon(Kız/Erkek)

Almanca

30

412,2341

İzmir

YENİMAHALLE / Gazi Anadolu Lisesi

Anadolu Lisesi

4 yıl

Pansiyon(Kız/Erkek)

İngilizce

240

411,9526

Ankara

OSMANGAZİ / Bursa Anadolu Lisesi

Anadolu Lisesi

4 yıl

Pansiyon(Kız/Erkek)

İngilizce

210

411,3415

Bursa

BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Münir Alkan Fen Lisesi

Fen Lisesi

4 yıl

Pansiyon(Kız/Erkek)

İngilizce

150

411,2347

İstanbul

TURGUTLU / Halil Kale Fen Lisesi

Fen Lisesi

4 yıl

Pansiyon(Kız/Erkek)

İngilizce

90

410,8072

Manisa

KARATAY / Karatay Fen Lisesi

Fen Lisesi

4 yıl

Pansiyon(Kız/Erkek)

İngilizce

120

410,694

Konya

MERKEZ / Kaya Karakaya Fen Lisesi

Fen Lisesi

4 yıl

Pansiyon(Kız/Erkek)

İngilizce

120

410,6316

Elazığ

FATİH / Vefa Lisesi

Anadolu Lisesi

Hazırlık + 4 yıl

Pansiyon(Kız)

İngilizce

180

410,3984

İstanbul

KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi

Anadolu Lisesi

4 yıl

Pansiyon Yok

İngilizce

120

409,7869

İstanbul

MURATPAŞA / Antalya Anadolu Lisesi

Anadolu Lisesi

4 yıl

Pansiyon Yok

İngilizce

150

409,6016

Antalya

KONAK / Atatürk Lisesi

Anadolu Lisesi

4 yıl

Pansiyon(Kız/Erkek)

Fransızca

30

409,6016

İzmir

MERKEZ / Prof.Dr.İlhan Kılıçözlü Fen Lisesi

Fen Lisesi

4 yıl

Pansiyon(Kız)

İngilizce

120

409,5054

Kırşehir

ANTAKYA / Hatay Fen Lisesi

Fen Lisesi

4 yıl

Pansiyon(Kız/Erkek)

İngilizce

150

409,3033

Hatay

ONİKİŞUBAT / Kahramanmaraş TOBB Fen Lisesi

Fen Lisesi

4 yıl

Pansiyon(Kız/Erkek)

İngilizce

120

408,2808

K.Maraş

İLKADIM / Aziz Atik Fen Lisesi

Fen Lisesi

4 yıl

Pansiyon(Kız/Erkek)

İngilizce

120

407,5713

Samsun

YEŞİLYURT / Malatya Fethi Gemuhluoğlu Fen Lisesi

Fen Lisesi

4 yıl

Pansiyon(Kız/Erkek)

İngilizce

120

407,3688

Malatya

BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Anadolu Lisesi

Anadolu Lisesi

4 yıl

Pansiyon Yok

İngilizce

150

406,8636

İstanbul

FATİH / Pertevniyal Lisesi

Anadolu Lisesi

4 yıl

Pansiyon Yok

İngilizce

180

406,6266

İstanbul

İSKENDERUN / İskenderun Tosçelik Fen Lisesi

Fen Lisesi

4 yıl

Pansiyon(Kız/Erkek)

İngilizce

150

406,0175

Hatay

MERKEZ / Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi

Fen Lisesi

4 yıl

Pansiyon(Kız/Erkek)

İngilizce

90

405,131

Kütahya

MERKEZ / Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi

Fen Lisesi

4 yıl

Pansiyon(Erkek)

İngilizce

120

404,9689

Isparta

İZMİT / Muammer Dereli Fen Lisesi

Fen Lisesi

4 yıl

Pansiyon Yok

İngilizce

120

404,7934

Kocaeli

ÇANKAYA / Cumhuriyet Fen Lisesi

Fen Lisesi

4 yıl

Pansiyon(Erkek)

İngilizce

150

404,1171

Ankara

YOMRA / Trabzon Yomra Fen Lisesi

Fen Lisesi

4 yıl

Pansiyon(Kız/Erkek)

İngilizce

90

403,975

Trabzon

ETİMESGUT / Özkent Akbilek Fen Lisesi

Fen Lisesi

4 yıl

Pansiyon(Kız/Erkek)

İngilizce

150

403,7062

Ankara

MERKEZ / Aksaray Şehit Pilot Hamza Gümüşsoy Fen Lisesi

Fen Lisesi

4 yıl

Pansiyon(Kız/Erkek)

İngilizce

90

403,4727

Aksaray

ONİKİŞUBAT / İMKB Süleyman Demirel Fen Lisesi

Fen Lisesi

4 yıl

Pansiyon(Kız/Erkek)

İngilizce

120

403,4717

K.Maraş

MERKEZ / Süleyman Demirel Fen Lisesi

Fen Lisesi

4 yıl

Pansiyon(Kız/Erkek)

İngilizce

120

403,1904

Afyonkarahisar

MERKEZ / Tokat Milli Piyango İhya Balak Fen Lisesi

Fen Lisesi

4 yıl

Pansiyon(Kız/Erkek)

İngilizce

90

403,1904

Tokat

ÇANKAYA / Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi

Anadolu Lisesi

4 yıl

Pansiyon Yok

İngilizce

150

402,6675

Ankara

KOCASİNAN / Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi

Anadolu Lisesi

4 yıl

Pansiyon Yok

İngilizce

150

402,3364

Kayseri

BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi

Anadolu Lisesi

4 yıl

Pansiyon(Kız/Erkek)

İngilizce

270

401,8701

İzmir

MERKEZ / Adıyaman Fen Lisesi

Fen Lisesi

4 yıl

Pansiyon(Kız/Erkek)

İngilizce

120

401,7415

Adıyaman

KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi

Anadolu Lisesi

4 yıl

Pansiyon Yok

Fransızca

30

401,6657

İstanbul

SELÇUKLU / Selçuklu Fen Lisesi

Fen Lisesi

4 yıl

Pansiyon(Kız/Erkek)

İngilizce

150

401,4109

Konya

ÇUKUROVA / Adana Anadolu Lisesi

Anadolu Lisesi

4 yıl

Pansiyon Yok

İngilizce

180

401,1606

Adana

YUNUSEMRE / Manisa TOBB Bülent Koşmaz Fen Lisesi

Fen Lisesi

4 yıl

Pansiyon Yok

İngilizce

60

401,1606

Manisa

MERKEZ / Niğde Fen Lisesi

Fen Lisesi

4 yıl

Pansiyon(Kız/Erkek)

İngilizce

120

401,0495

Niğde

MERKEZ / 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi

Fen Lisesi

4 yıl

Pansiyon(Kız/Erkek)

İngilizce

90

400,5491

çorum

KARTAL / Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi

Fen Lisesi

4 yıl

Pansiyon(Kız)

İngilizce

150

400,4515

İstanbul

AKHİSAR / Macide-Ramiz Taşkınlar Fen Lisesi

Fen Lisesi

4 yıl

Pansiyon(Kız/Erkek)

İngilizce

90

400,2183

Manisa

PAMUKKALE / Yaşar Kımıl Fen Lisesi

Fen Lisesi

4 yıl

Pansiyon(Kız/Erkek)

İngilizce

150

400,1227

Denizli

FETHİYE / Belediye Fen Lisesi

Fen Lisesi

4 yıl

Pansiyon(Kız/Erkek)

İngilizce

90

399,2429

Muğla

BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi

Anadolu Lisesi

4 yıl

Pansiyon(Kız/Erkek)

Almanca

60

398,6721

İzmir

PALANDÖKEN / Erzurum İbrahim Hakkı Fen Lisesi

Fen Lisesi

4 yıl

Pansiyon(Kız/Erkek)

İngilizce

120

398,6158

Erzurum

MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Fen Lisesi

4 yıl

Pansiyon(Kız/Erkek)

İngilizce

90

398,1866

Amasya

FATİH / Şehremini Anadolu Lisesi

Anadolu Lisesi

4 yıl

Pansiyon Yok

İngilizce

150

398,0042

İstanbul

MERKEZ / Yalova-Termal Fen Lisesi

Fen Lisesi

4 yıl

Pansiyon(Kız/Erkek)

İngilizce

90

398,0042

Yalova

TARSUS / Sesim Sarpkaya Fen Lisesi

Fen Lisesi

4 yıl

Pansiyon(Kız/Erkek)

İngilizce

150

397,5656

Mersin

KADIKÖY / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Anadolu İmam Hatip Lisesi

Hazırlık + 4 yıl

Pansiyon Yok

İngilizce

30

397,4649

İstanbul

MURATPAŞA / Adem-Tolunay Anadolu Lisesi

Anadolu Lisesi

4 yıl

Pansiyon Yok

İngilizce

150

397,3913

Antalya

BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi

Anadolu Lisesi

4 yıl

Pansiyon(Kız/Erkek)

Fransızca

30

397,3913

İzmir

BAKIRKÖY / Yeşilköy Anadolu Lisesi

Anadolu Lisesi

4 yıl

Pansiyon Yok

İngilizce

120

397,2955

İstanbul
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