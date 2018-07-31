1 günde 114 bin TL para cezası

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kusurlu araç ve sürücülere 114 bin 345 TL para cezası kesti, kusurlu 14 aracı ise trafikten men etti.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, kusurlu araç ve sürücülere geçit vermiyor. Tekirdağ il genelinde polis ekipleri tarafından bir günde yapılan uygulamalarda, kusurlu görülen 414 araç ve sürücülerine 114 bin 345 TL para cezası kesildi. 2 motosiklet olmak üzere toplamda 16 araç trafikten men edildi.