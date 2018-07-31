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31 Temmuz 2018 tarihli TBMM kararları yayımlandı

31 Temmuz 2018 tarihli TBMM kararları yayımlandı.
31 Temmuz 2018 03:17
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31 Temmuz 2018 tarihli TBMM kararları yayımlandı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN TATİLE GİRMESİNE İLİŞKİN KARAR

Karar No. 1197

Karar Tarihi: 26.07.2018

Türkiye Büyük Millet Meclisinin, 26 Temmuz 2018 Perşembe gününden başlamak ve 1 Ekim 2018 Pazartesi günü saat 14.00'te toplanmak üzere tatile girmesine, Genel Kurulun 25 Temmuz 2018 tarihli 10'uncu Birleşiminde karar verilmiştir.

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU ÜYELİĞİ İÇİN YAPILAN SEÇİME DAİR KARAR

Karar No. 1196

Karar Tarihi: 25.07.2018

24.03.2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 21'inci maddesinin hükümlerine göre, Kişisel Verileri Koruma Kurulunda boş bulunan bir üyelik için, Genel Kurulun 25.07.2018 tarihli 10'uncu Birleşiminde yapılan seçim sonucunda aşağıda adı ve soyadı yazılı aday Kişisel Verileri Komma Kurulu üyeliğine seçilmiştir.

ADI VE SOYADI

ADAY GÖSTEREN SİYASİ PARTİ GRUBU

Abbas KILIÇOĞLU

Halkların Demokratik Partisi Grubu
Memurlar.Net
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