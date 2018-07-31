31 Temmuz 2018 tarihli Cumhurbaşkanı kararları yayımlandı.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

30/07/2018 TARİHLİ VE 4 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

Şeker Kotası Tahsisi

MADDE 1 (1) 2018/2019 Pazarlama Yılı ülke toplam A kotası 2 milyon 700 bin ton olarak belirlenmiştir.

(2) Pancar şekeri A kotası 2 milyon 565 bin ton, B kotası ise Pancar Şekeri A kotasının %5'i oranında 128 bin 250 ton olarak belirlenmiştir.

(3) Nişasta Bazlı Şeker kotası ülke toplam A kotasının %5'i oranında 135 bin ton olarak belirlenmiştir.

(4) 2018/2019 Pazarlama Yılı Pancar Şekeri A ve B kotası Şirketler bazında;

1. 512.600 ton A kotası, 435.500 ton A kotası, 328.800 ton A kotası, 107.000 ton A kotası, 74.300 ton A kotası, 63.000 ton A kotası, 43.800 ton A kotası,

75.620 ton B kotası, 21.780 ton B kotası,

16.440 ton B kotası, 5.350 ton B kotası, 3.720 ton B kotası, 3.150 ton B kotası, 2.190 ton B kotası,

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'ye, Konya Şeker San. ve Tic. A.Ş.'ye, Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.'ye, Keskinkılıç Gıda San. ve Tic. A.Ş.'ye Amasya Şeker Fabrikası A.Ş.'ye Adapazarı Şeker Fabrikası A.Ş.'ye Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.'ye

(5) 2018/2019 Pazarlama Yılı Nişasta Bazlı Şekerin Şirketler bazında;

59.166 ton A kotası, 41.994 ton A kotası, 19.188 ton A kotası, 8.678 ton A kotası, 5.974 ton A kotası,

Cargill Tarım ve Gıda San. Tic. A.Ş.'ye Amylum Nişasta San. ve Tic. A.Ş.'ye PNS Pendik Nişasta San. A.Ş.'ye Tat Nişasta inş. San. ve Tic. A.Ş.'ye Sunar Mısır Ent. Tes. San. ve Tic. A.Ş.'ye olarak tahsis edilmiştir.

(6) 2018/2019 Pazarlama Yılında Nişasta Bazlı Şeker Şirketlerince kendilerine tahsis edilen kotanın en az %50'si glukoz olarak kullanılır.

(7) Bu Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte, özelleştirme süreci tamamlanan veya devam eden fabrikaların kotaları, 4634 sayılı Şeker Kanununun Geçici 11 inci maddesi hükümleri çerçevesinde Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. tarafından aktarılır.

Yürürlük

MADDE 2 (1) Bu Karar 2018/2019 Pazarlama Yılında geçerli olmak üzere yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 (1) Bu Karar hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 213 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ggg) bendiyle 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa eklenen geçici 22 nci madde gereğince; Strateji ve Bütçe Başkanlığının teşkilatlanması tamamlanıncaya kadar ilgili kanunlarda Cumhurbaşkanına veya Cumhurbaşkanlığına verilen merkezi yönetim bütçesinin hazırlık ve uygulamasına ilişkin görev ve yetkilerin Hazine ve Maliye Bakanı veya Hazine ve Maliye Bakanlığınca kullanılmasına karar verilmiştir.

30 Temmuz 2018

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI