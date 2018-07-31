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Devlette part time iş fırsatı

İstihdama yeni model geliyor. İşsizlere geçici gelir desteği verilecek her ile artı hizmet noktası kurulacak. Yeni sektörlere uyum stratejisi hazırlanırken yeni nesil meslek kursları düzenle
31 Temmuz 2018 06:40
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Devlette part time iş fırsatı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülük ettiği istihdam seferberliğini güçlendirmek için çalışma hayatında da yeni bir dönem başladı. Türkiye İş Kurumu yeni sisteme göre yeniden yapılandırılırken, her ilde öğrencilerin iş bulmaları için "artı hizmet noktası" kuruluyor. Okuldan işe geçiş kolaylaşırken, meslek danışmanları özel gruplara göre uzmanlaşacak. Kamu kurum ve kuruluşlarında da gençlere part-time çalışma imkanları yaygınlaştırılacak. Hükümet gelecek beş yıllık dönemde 5 milyon ilave istihdam sözü verirken, yaklaşık 2.5 milyon kişinin de işgücü piyasası programlarından yararlanması sağlanacak. İstihdam oranının 2023'te yüzde 54'e, kadınların işgücüne katılım oranını yüzde 41'e çıkaracak yol haritası kapsamında atılacak adımlar şöyle:

SEKTÖRLERE UYUM STRATEJİSİ:

İstihdamda yeni sektörlere uyum stratejisi oluşturuluyor. Kadın ve gençlerin niteliklerini geliştirecek yeni eğitim programları uygulanacak, kariyer danışmanlığı yaygınlaştırılacak.

ESNEK ÇALIŞMA YAYGINLAŞIYOR: Esnek çalışma modellerinin yaygın olduğu hizmet sektöründe kaliteyi artırmak için meslek kursları düzenlenecek.

ESNEK ÇALIŞMA KOŞULLARI: Gençlere kamu kurum ve kuruluşlarında da esnek çalışma koşulları sunulacak. Eğitimlerini iş yaşamlarıyla birlikte rahatça sürdürmeleri sağlanacak. İşgücüne meslekler arası geçici kolaylaştıran esnek beceriler kazandırılacak.

YENİ NESİL KURSLAR: İşgücü talebi ve iş arama düzene bağlanacak, özel politika gerektiren gruplara yönelik projeler devreye girecek. Yeni nesil meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme kursları düzenlenecek.

HİZMET MERKEZLERİ KURULUYOR:

Nüfus, sigortalı, işyeri sayısı gibi kriterleri dikkate alarak yeteri kadar hizmet merkezi kurabilecek. Hem iş arayan hem de işverenin taleplerine hızlı şekilde yanıt verilecek. İşbaşı eğitim programlarının fonksiyonları artacak.

MESLEK TECRÜBESİ KAZANACAKLAR:

Gençlerin mesleki tecrübe kazanarak işgücü piyasasına dahil olmaları kolaylaşacak. Dijital ekonominin ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte işgücü yetiştirilmesine yönelik çalışmalar yaygınlaşacak. Gençlerin talepleri dikkate alınarak aktif işgücü programları çeşitlendirilecek, kurs ve programları yeniden tasarlanacak.

?İŞGÜCÜ İZLEME SİSTEMİ:

Uluslararası işgücü ve yurtdışındaki Türk işgücü için izleme ve değerlendirme sistemi kurulacak. İşbaşı eğitim programlarının süresini bilişim ve imalat sektörlerindeki işyerleri ile tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde 6 ay, diğer işyerleri ve mesleklerde ise 3 ay olarak uygulanacak.

EĞİTİMLER 2 YIL SÜRECEK:

Kupon modeli kapsamında başlatılan mesleki eğitim programları iki yıl sürecek. Kursların da en az 6 olması planlanıyor. Eğitimlerin saatlerinde esnek davranılacak. Gençler kendilerine uygun olanları seçebilecek.

İŞSİZE GEÇİCİ GELİR DESTEĞİ:

İŞKUR yeni sistemin hızına uygun ulusal istihdam politikası oluşturacak. İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde işsizlere geçici gelir desteği sağlamaya yönelik programlar uygulanacak.

İSTİHDAM GARANTİLİ İŞLER:

Gençlerin istihdama katılımını artırmak için eğitim kurumlarından belli oranda istihdam garantisi sözü de alınacak. İş tecrübeli kazanım programları yaygınlaşacak.

MESLEK LİSELERİ ARTACAK:

Mesleki ve teknik lise mezunlarının istihdam süreçlerinin planlandığı politikalara öncelik veriliyor. Sanayi bölgelerine meslek lisesi uygulamaları yaygınlaşıyor. Uygulamalı eğitimleri yaygınlaştırarak, okul ve iş dünyası arasındaki işbirliğini güçlendiriliyor.

?EKONOMİYE GÜVEN ARTTI

Türkiyeİstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan Tüketici Güven Endeksi, temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 4 oranında arttı. Haziran ayında 70.3 olan endeks temmuz ayında 73.1 oldu. Hanenin maddi durum beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 3.3 oranında artarak temmuz ayında 92 oldu. Bu artış ise gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durumunun daha kötü olacağını bekleyenlerin azalmasından kaynaklandı.

BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE AZALMA VAR

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi haziran ayında 92.1 iken, temmuz ayında yüzde 4.6 oranında artarak 96.3 değerine yükseldi. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durumun daha kötü olacağı yönünde beklentisi olan tüketicilerin bir önceki aya göre azalmasından kaynaklandı.

İŞSİZ SAYISINDA 12 AYLIK DÖNEM ETKİSİ

İşsizsayısı beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 1.9 oranında artarak temmuz ayında 76.9 oldu. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısında artış bekleyenlerin azalmasından kaynaklandı.

TASARRUF ETME İHTİMALİNDE ARTIŞ

Tasarrufetme ihtimali endeksi haziran ayında 24.6 iken, temmuz ayında yüzde 10.2 oranında artarak 27.1 oldu. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimali olduğunu düşünen tüketicilerin bir önceki aya göre artmasından kaynaklandı.

Sabah
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