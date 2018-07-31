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FETÖ temizlendi sınavlara güven geldi

Devlet kurumları FETÖ'den temizlenince eğitim sistemi de rahatladı. Lise ve üniversite sınavlarında kopya iddiaları tarihe karıştı. İlk kez uygulanan LGS ve YKS sorunsuz yapıldı. Sınavlarda soru iptali olmaması ve sonuçların zamanında açıklanması öğrencileri sevindirdi
31 Temmuz 2018 07:05
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FETÖ temizlendi sınavlara güven geldi

ÖSYM'nin ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği merkezi sınavları 14 yıl boyunca kopya ve onlarca hileyle dışarıya sızdıran Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) temizlenmesiyle öğrenciler de rahata kavuştu. FETÖ'nün temizlenmesiyle sınavlara da güven geldi. Kopya iddiaları tarihe karıştı. Özellikle son 3 yıldır gerek lise sınavları gerekse üniversiteye giriş, ALES ve KPSS sınavları artık sorunsuz bir şekilde düzenleniyor. Sınav sonuçları, ilan edildiği gününde tüm istatistikleriyle kamuoyuyla paylaşılıyor. Hatta yenilenerek bu yıl ilk kez uygulamaya konulan Liselere Giriş Sınavı (LGS) ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bile en ufak bir aksaklık yaşanmadan uygulandı. Liselere yerleştirmeler de daha önce ilan edildiği gibi 30 Temmuz'da, yani dün tüm verileriyle açıklandı. YKS sonuçları ise bugün açıklanacak.

KAOS BEKLENTİLERİ BOŞA ÇIKTI

Bu yıl ilk kez düzenlenen LGS ile mahalli yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlara göre, sistemin kaos getireceği yönündeki beklentiler boşa çıkarıldı. Yerel yerleştirme sonuçlarına göre öğrencilerin yüzde 63'ü ilk tercih yaptığı okula yerleştirildi. Öğrencilerin yüzde 14.5'i ikinci tercihlerine, yüzde 10.5'i üçüncü tercihine, yüzde 7.5'i dördüncü tercihine, yüzde 4.5'i ise son tercihlerine yerleştirildi. Bu sonuçlara göre öğrencilerin kendi evlerine yakın istedikleri okula büyük oranda yerleştirildiği görülürken, "öğrenciler istemedikleri okullara gidecek" yönündeki algı operasyonu sonuçsuz kaldı. Türkiye genelinde sınav sonuçlarına göre, 2-13 Temmuz tarihleri arasında liseler arasında tercih yapan öğrencilerin 127 bin 283'ü merkezi yerleştirmeyle, 798 bin 926'sı ise yerel yerleştirme doğrultusunda okullara yerleştirildi.

FEN VE ANADOLU LİSELERİ DOLDU

Merkezi yerleştirmede 127 bin 480 kontenjan için 437 bin 70 aday tercih yaptı, bu adaylardan 127 bin 283'ü yerleşirken 197 kontenjan boş kaldı. LGS sonucuna göre, 33 bin 694 öğrenci birinci tercihine, 35 bin 148 öğrenci ikinci tercihine, 27 bin 912 öğrenci üçüncü tercihine, 18 bin 812 öğrenci dördüncü tercihine, 11 bin 717 öğrenci ise beşinci tercihine yerleştirildi. Bu yerleştirme sonucunda 28 bin 740 kontenjana sahip Anadolu imam hatip liselerine 28 bin 675 öğrenci yerleşti; 65 kontenjan ise boş kaldı. Ayrıca Anadolu liselerinin 35 bin 560 kontenjanının tümüne yerleştirme yapıldı. 19 bin 140 kontenjanlı Anadolu teknik programlarına 19 bin 8 öğrenci yerleştirilirken, 132 kontenjan boş kaldı. 34 bin 530 kontenjanı bulunan fen liselerinin tamamı ile 9 bin 510 kontenjanı olan sosyal bilimler liselerinin tümüne öğrenci yerleştirildi.

BU YIL SORU İPTALİ OLMADI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, yılın 7 aylık bölümünde 28 sınav yapıldığını belirterek, "ÖSYM 2018'deki sınavlarda 4 bin 429 soru kullanıldı. Şu ana kadar soruların hiç birisi iptal edilmedi. Özellikle TUS ilkbahar döneminde her yıl birkaç soru, iptal için mahkemeye giderken 2018 TUS ilkbahar döneminde uzun zamandan beri ilk kez hiçbir soru iptal edilmedi. Tüm sınav sonuçları ve yerleştirme sonuçları zamanında açıklandı. Ayrıca KPSS ile farklı kurumlara yapılan yerleştirmeler en kısa sürede gerçekleştirildi" dedi.

CEYDA KARAASLAN BUĞRA OLAÇ SABAH ANKARA

Sabah
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