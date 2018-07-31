Güneşte Avrupa ile ortaklık

Yerli ve yenilenebilir enerji atağına geçen Türkiye, güneş enerjisinde Ar-Ge çalışmalarını artırmak için yabancı ortaklı şirketlere destek verecek. En az bir katılımcının Türk endüstriden olması şartıyla, minimum 2 farklı ülkeden 2 katılımcıyı içeren bu alandaki tüm konsorsiyumlar desteklenecek. Her araştırma ekibi kendi ülkesindeki fonlayıcı kurum tarafından desteklenirken, Türk araştırmacılara 1 milyon 80 bin liraya kadar destek verilebilecek.

EN AZ 2 ÜLKE DESTEKLEMELİ

Avrupa Birliği Ufuk2020 Programı kapsamında, TÜBİTAK'ın da ortak olarak yer aldığı SOLAR-Era.Net Cofund 2 projesinde, Avrupa ülkeleri arasında güneş enerjisinden elektrik elde edilmesi konularında araştırma ve geliştirme ortaklıklarının kurulması için çağrıya çıkıldı. Çağrı kapsamında bu alanda sanayi uygulamalarının artırılması, tematik alanların belirlenmesi, fotovoltaik ve konsantre güneş enerjisi üzerine uluslararası Ar-Ge işbirlikleri için ayrılan yerel ve bölgesel desteklerin yönlendirilmesi ve ulusal destek mekanizmaları arasında uzun süreli işbirliklerin geliştirilmesi amaçlanıyor.

TÜRK SANAYAYİCİ ŞARTI VAR

Proje çağrısına katılım için en az bir katılımcının Türk endüstrisinden olması şartıyla, en az iki farklı ülkeden iki katılımcıyı içeren tüm konsorsiyumlar katılabilecek. Bir projenin seçilebilmesi için en az iki ülke tarafından desteklenmesi gerekecek. Türkiye, Avusturya, Belçika-Flaman ve Valon Bölgeleri, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Fransa, Almanya ve Kuzey Ren Vestfalya, Yunanistan, İsrail, Hollanda, İtalya, İspanya, İsveç ve İsviçre çağrıya katılan ülkeler olarak belirlendi.

KOBİ'LERE YÜZDE 75 DESTEK

Çağrıya katılan Türk firmalar TÜBİTAK'ın 1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı'na başvuracak. Programa, sektörüne ve büyüklüğüne bakılmaksızın, firma düzeyinde katma değer yaratan, Türkiye'de yerleşik tüm sermaye şirketleri başvurabilecek. Destek oranı büyük firmalar için yüzde 60, KOBİ'ler için yüzde 75 olarak belirlendi. Projelerde yer alan Türk araştırmacılar TÜBİ- TAK tarafından 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kurallarına uygun şekilde desteklenecek. Ancak, 1001 Destek Program'ından farklı olarak, TÜBİTAK tarafından bir proje için verilebilecek maksimum bütçe 360 bin liranın 3 katı 1 milyon 80 bin lira olabilecek. Altyapı oluşturmaya yönelik olan projeler ise desteklenmeyecek. Bunun yanı sıra bilimsel toplantılara katılma ve ziyaretler için 10 bin liralık bütçe de geçerli olacak.

BARIŞ ŞİMŞEK