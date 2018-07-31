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İç Ege'de 2-4 derece sıcaklık azalacak

İç Ege'de 2 ila 4 derece azalacağı, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor
31 Temmuz 2018 06:30
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İç Ege'de 2-4 derece sıcaklık azalacak

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, Trakya, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Bolu, Eskişehir, Ankara, Ordu, Osmaniye, Konya'nın batı kesimleri, Adana ve Mersin'in kuzey çevreleri ile Hatay'ın kuzey kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Bursa'nın güneyi, Uşak, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç Ege'de 2 ila 4 derece azalacağı, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı, akşam saatlerinden sonra Karadeniz kıyılarında batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinde Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların öğle saatlerinden sonra Bursa'nın güneyi, Uşak, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; öğle saatlerinde Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi beklenidiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, Trakya, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Bolu, Eskişehir, Ankara, Ordu, Osmaniye, Konya'nın batı kesimleri, Adana ve Mersin'in kuzey çevreleri ile Hatay'ın kuzey kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Bursa'nın güneyi, Uşak, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç Ege'de 2 ila 4 derece azalacağı, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı, akşam saatlerinden sonra Karadeniz kıyılarında batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinde Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların öğle saatlerinden sonra Bursa'nın güneyi, Uşak, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; öğle saatlerinde Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi beklenidiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Memurlar.Net
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