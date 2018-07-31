CHP kavgası mahkemelik

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve taraftarları, olağanüstü kurultay toplanması için başlattıkları imza kampanyasında, tüzüğün tanıdığı 15 günlük sürede, delegelerin yarısından bir fazlasını oluşturan 625 imzaya ulaşamadı. Son gün partilere 'koltuk derdinde olmadığını' göstermek için noter onaylı taahhütname veren İnce, son ana kadar delegeleri ikna etmeye çalıştı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşına rakip olarak çıkmasını sağlayacak yeter sayıya ulaşamayan İnce'nin bundan sonraki süreçte olağanüstü kurultay toplanması çabasını mahkemeye taşıyacağı belirtildi.

İNCE'DEN SON DAKİKA HAMLELERİ

Parti tüzüğüne göre gerekli olan 15 günlük sürenin sonuna gelindiğinde Muharrem İnce, delegelerden yeterli imzaya ulaşabilmek için son hamlelerini yaptı. Delegeleri etkilemeye ve imza vermeye sevk edecek çıkışlar yaptı. Notere gidip taahhütname imzaladı. Çıkışta da delegeleri etkileyebilmek adına, seçilirse ne yapacağını anlattı: "Önümüzdeki dönemde genel başkan olursam üyelerin önüne sandık koyacağımı, STK'ların oy kullanacağını, baroların, odaların, başka siyasi partilerin üyelerinin oy kullanacağı bir ön seçimle cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi; burada kendim de aday adayı olacağım. Ama seçimi kazanmazsam partiyi hemen olağanüstü kurultaya götüreceğimi taahhüt ettim. Ben koltuk derdinde değilim."

5 YIL SONRA DA ADAY OLMAYACAK

"Seçime 50 gün kalınca 'gel adayımız ol' deyince olmuyor" diyerek Kılıçdaroğlu'nu hedef alan İnce, Genel Başkan'ın cumhurbaşkanı adayı olma niyeti taşımadığına vurgu yaptı. İnce, "Önümüzdeki 5 yıl sonra seçimde aday olmayacağı de kesin gibi. Olsaydı şimdi olurdu. Bir an önce olağanüstü kurultaya gitmenin doğru olacağını düşünüyorum" dedi. İnce'nin son manevralarına rağmen imza veren delegelerin sayısının 625'i bulmadığı kaydedildi.

KILIÇDAROĞLU'NUN, DEĞİŞİM SÖZÜ

Kılıçdaroğlu'nun da, partide değişim sözünü imzalara ulaşılması durumunda devreye sokacağı anlaşıldı. Kılıçdaroğlu, imzaların yeterli sayıya ulaşamadığını görünce değişim sözünü şimdilik devreye almadı. Merkez Yönetim Kurulu'nda değişim gündeme gelmedi. Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, MYK sonrası basın açıklamasında, parti yönetiminin, Genel Başkan'ın elini rahatlatmak amacıyla seçimden sonra istifalarını sunduğu mesajını verdi.

Tezcan, olağanüstü kurultay taleplerini değerlendirirken "Süresinde eğer yeterli imza olursa ne yapacağımızı söyledik. Tüzükte nelerin yapılacağı yazıyor, tüzük dışına çıkmak gibi bir irademiz hiçbir zaman olmamıştır, olmayacaktır" dedi.

MAHKEMEYE TAŞINIYOR

İnce'nin, yeterli imzaya ulaşamamasına rağmen bu işin peşini bırakmayacağı ve delegelerden zorla imza çektirilmesi gibi konular üzerinden işi mahkemeye taşıyacağı belirtildi. İnce'nin, olağanüstü kurultay toplanıncaya kadar mücadeleyi sürdürmekten yana olduğu da kulislerde dile getirildi.

TAKTİK SAVAŞLARI

CHP'de dün saat 17.30'da sadece noterden işlem süresi sona erdi. Ancak imza veren fakat bunları göndermeyen delegelerin önünde bir haftalık bir süre daha bulunuyor. Tüzük gereği verilen bu bir haftalık süre, toplanan imzaların ulaştırılması, tasnifi, derlenmesi ve sunuma hazır hale getirilmesi için tanınıyor. Türkiye'nin herhangi bir ilinde son gün verilen imzanın Genel Merkez'e ya da imzayı toplayanlara ulaştırılması için bu sürenin gerekli olduğu kaydediliyor. Parti kulislerinde ise tüzük gereği tanınan bu sürenin, imza toplayanlar ile Genel Merkez arasında "notere giden ancak belgesini ulaştırmayan delegeleri ikna amaçlı kullanılacağı" gerekçesiyle tam bir "taktik savaşı" şeklinde geçeceği değerlendirmesi yapılıyor.

NOTERDEN 3 NÜSHA

Olağanüstü kurultay talebiyle notere giden bir delege verdiği dilekçeden üç nüsha alıyor. Üç nüshadan birisi delegede kalırken, diğer ikisi Genel Merkeze ve imza toplayanlara gönderilmek zorunda. Ancak, kurultayın toplanıp toplanmayacağı imza sayısı netleşmeden belirlenemeyeceği için çoğu delege söz konusu nüshayı ilgili tarafa göndermiyor. Nüsha ulaşmadığı için de işleme konamıyor. Bu bir haftalık teslim süresinde hem Genel Merkez hem de imzacılar notere giden ancak "dilekçesini göndermeyen" delegeyi ikna için çaba sarf ediyor. Yani CHP'de aslında sonucu görebilmek için bir hafta daha beklemek gerekiyor. Olağanüstü kurultay talebiyle imza toplayanların bu imzaları Genel Merkeze ulaştırmasıyla da süreç tamamlanmış olmuyor. Teslim edilen imzalar Genel Merkez tarafından sıkı bir kontrole tabi tutuluyor. Kontrol sonrası delege hazirun cetveline ölüm, mükerrer, sahte imza gibi durumların işlenmesi ile ortaya çıkacak tabloyla kurultayın yapılıp yapılmayacağı netleşecek. Değerlendirme sonunda geçerli imzalarla yeterli çoğunluk olan 625 imzaya ulaşılması durumunda ise Genel Merkez önünde kurultayı toplamaktan başka seçenek kalmıyor.

YARGI YOLU AÇIK

Bu durumda, imzaların teslim süresinin dolduğu gün esas alınarak 45 gün içinde kurultayın toplanması gerekiyor. Kurultayın toplanacağı tarih de en az 15 gün öncesinden delegelere bildirilmek zorunda. Genel Merkezin, imzaları incelemek için bir aylık süresi bulunuyor. İmza toplayanlar, süre bittikten sonra kendilerine tanınan bir haftalık süreyi sonuna kadar kullanacaklarını belirtirken CHP'li bazı isimler yargıya taşınmadan imzaların gereği yapılarak kurultayın toplanması gerektiğine işaret ediyor.

MUHALEFET ÇOK PARÇALI

CHP'de olağanüstü kurultay tartışmaları 24 Haziran seçimlerinin hemen ardından başladı. Parti içinde "değişim" isteyenlerin sözcülüğünü ise Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ile PM üyesi Gaye Usluer yaptı. Sürece, İzmir Milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi ve Selin Sayek Böke, Bolu Milletvekili Tanju Özcan, PM üyeleri Erdal Aksünger ve Gökhan Günaydın, eski milletvekilleri Dursun Çiçek, Namık Havutça, Emre Köprülü, Mehmet Tüm, Nihat Matkap, Necati Yılmaz, Barış Yarkadaş ve İlhan Cihaner ile Kılıçdaroğlu'nun istifa eden başdanışmanı Ekrem Kerem Oktay da destek verdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ile Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu "değişim"den yana olduklarını açıklarken, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ise Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verdi.

59 il başkanı ve 129 milletvekili de Kılıçdaroğlu'nun yanında yer aldı. Parti tüzüğü gereği noter kanalıyla 15 günde toplanan delege imzalarının bir hafta içinde parti genel merkezine ulaştırılması, eğer yeterli çoğunluk varsa kurultayın 45 gün içinde toplaması gerekiyor.