|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
YKS'de bir sorunun cevap şıkkı değiştirildi
ÖSYM'nin gece yarısı yayımladığı 2018 YKS'de bir sorunun cevap şıkkı değiştirildi.
2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2018-YKS) Sonuçları Açıklandı
ÖSYM'den yapılan açıklamada, "1 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavının Yabancı Dil Oturumunun İngilizce Testi'nde (2018-YKS YDT) yer alan 41 numaralı soru için doğru cevap olarak ilan edilen "C" olarak girilmiş doğru cevabının "D" olarak düzeltilmesine karar verilmiştir." denildi.
Bu haber 1,627 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI