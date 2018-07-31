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Mısırlı hastanın gözlerini çaldılar
Mısırlı bir vatandaş, başkent Kahire'de bir hastaneyi vefat eden erkek kardeşinin gözlerini çalmakla suçladı
Mısırlı bir vatandaş, başkent Kahire'deki El-kasr El-ayni Hastanesini vefat eden erkek kardeşinin gözlerini çalmakla suçladı. Abduttavab isimli Mısırlı, kardeşinin naaşını almaya gittiğinde gözlerinin çıkarıldığını gördüğünü belirterek, "Hastane yönetimi kardeşimin ölümünü sabah saatlerinde haber verdi. Morga girdiğimizde ve bedenini aldığımızda kardeşimin çalınan gözlerinin yerinden kanlar boşalıyordu" ifadelerini kullandı.
Hastane çalışanlarının olayın nasıl gerçekleştiği konusunda bir bilgisi olmadığını söyleyen Abuttavab, "Hastanedeki hemşireler, ölen kardeşimin getirildiğinde ve morga sokulduğunda organlarının tamam olduğunu ve bu olayın nasıl olduğunu bilmediklerini anlattı" şeklinde konuştu.
Abduttavab, hastanenin kendisine verdiği raporda kardeşinin gözlerinin çalınması ile ilgili hiçbir şey yazmadığını da aktardı.
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