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Yeni sistemin ilk YAŞ'ı perşembe günü

15 Temmuz darbe girişimi sonrası ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle yapısı değişen Yüksek Askeri Şüra (YAŞ) perşembe günü toplanacak. Toplantıya birçok isim ilk kez katılacakken önemli görevlerde bulunan komutanların rütbelerinde de değişiklik olacak
31 Temmuz 2018 07:45
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Yeni sistemin ilk YAŞ'ı perşembe günü

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Yüksek Askeri Şüra'sı (YAŞ) perşembe günü toplanacak. Beştepe'de ilk kez yapılacak ve bir gün sürmesi planlanan şüraya Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlık edecek.

Uğur Ergan'ın Hürriyet'teki haberine göre, YAŞ'ın yapısı önce 15 Temmuz darbe girişimi sonrası, ardından da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle değişmişti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bu göreviyle ilk kez YAŞ'ta yer alacak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da YAŞ'ın yeni üyeleri olarak ilk kez toplantıya katılacak. Hulusi Akar, daha önce Genelkurmay Başkanı olarak katıldığı şürada bu kez Milli Savunma Bakanı sıfatıyla yer alacak. Orgeneral Yaşar Güler ilk kez Genelkurmay Başkanı olarak şüra masasındaki yerini alırken, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar da toplantıya ilk kez katılacak. Şürada Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanları da hazır bulunacak.

ÜST RÜTBEYE TERFİLER

Şürada, tuğgeneral ve tuğamiralliğe terfi edecek albaylar ile general ve amirallerin terfi ve atama dosyaları ele alınacak. Toplantıda, bulundukları görevleri korgeneral ve koramiral rütbesinde sürdüren komutanların terfi almaları bekleniyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ikinci Genelkurmay Başkanı olan Korgeneral Metin Gürak'ın, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ile Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatlarını komuta eden ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin seçim konuşmalarında eleştirdiği 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'in bir üst rütbeye terfi ederek "Or" olmaları bekleniyor.

BAKANA 'OR' YARDIMCI

Kulislerde Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep'in, bu rütbede 4 yılını doldurduğu için emekliye ayrılacağı konuşulurken, ilk kez Milli Savunma Bakan Yardımcılığı'na orgeneral kadrosundan bir ismin getirilebileceği ileri sürülüyor. Bu yöndeki görevlendirme talebinin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan geldiği ifade ediliyor. Bu yıl Kara, Deniz ve Hava kuvvetleri komutanlıklarında 46 general ve amiral terfi listesinde bulunuyor.
Hürriyet
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