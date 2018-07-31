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Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

12 milyon emekli ilki Ramazan Bayramı'nda ödenen bin liralık ikramiyenin Kurban Bayramı öncesi ne zaman ödeneceğini merak ediyor. Bayram ikramiyesi, ödeme yapılan tarihte emekli olanlara verilecek. Emeklilik koşullarını doldurmuş olanların, Kurban Bayramı'nda ödenecek ikramiyeden yararlanmak için, ikramiyenin ödendiği tarihten önce emeklilik dilekçesini vermesi gerekiyor
31 Temmuz 2018 08:00
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Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Emeklilerin yıllardır beklediği yılda iki ikramiye bu sene hayata geçti. Yılda iki sefer dini bayramlarda ödenen bin liralık ikramiyenin ilki Ramazan Bayramı öncesinde ödendi. Ramazan Bayramı, 15 Haziran'da başladı. Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklilerinin ikramiyesi 7 Haziran'da, SSK emeklilerinin ikramiyesi de 8 Haziran'da ödendi. Ödemeler, bayramdan bir hafta önce gerçekleşti.

EN GEÇ BİR HAFTA ÖNCE

Bu sene Kurban Bayramı 21 Ağustos Salı günü başlayacak. Kurban Bayramı dolayısıyla ikramiye ödemelerinin en geç bir hafta önce, yani 14-15 Ağustos'a kadar yapılması bekleniyor. İkramiyenin daha erken bir tarihte ödenmesi de söz konusu olabilir. Ödemenin yapılacağı tarih, kısa süre içinde SGK tarafından açıklanacak.

EMEKLİLİK DİLEKÇESİ VERMİŞ OLANLAR ALIR

Bayram ikramiyesinden, ödemenin yapıldığı tarihte Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri (dul-yetim aylığı) alanlar yararlanacak. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de bayram ikramiyesi alıyor.

Emekli aylıkları, dilekçenin verildiği tarihten geçerli olmak üzere bağlanıyor. Bu nedenle, emeklilik koşullarını yerine getirmiş olanların, ödemenin yapıldığı tarihten önce dilekçesini vermesi gerekiyor.

BİRDEN FAZLA AYLIK ALANA TEK ÖDEME

SGK'dan birden fazla dosyadan gelir ve aylık alan emekli ve hak sahiplerine, en fazla ödemeye hak kazandıkları dosya üzerinden ikramiye ödeniyor. Örneğin, hem kendi çalışmasından dolayı emekli aylığı alan, hem de eşinden dolayı ölüm aylığı alanlar, bin lira ikramiye alacak. Emekli aylığı ile birlikte sürekli iş göremezlik geliri alanlara da bin lira tutarında ikramiye ödenecek.

DUL VE YETİMLERİN İKRAMİYE PAYLARI

Ölen eşinden veya anne-babasından dolayı dul-yetim aylığı alanlara, hisseleri oranında ikramiye ödeniyor. Örneğin, ölen eşinin emekli aylığının yüzde 50'si bağlanmış olan eşe 500 lira; yüzde 25'i bağlanmış olan kızına ise 250 lira ikramiye ödenecek. Herhangi bir işte çalışmadığı, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık almadığı için eşinin aylığının yüzde 75'ini almakta olan dul eşe ise 750 lira ikramiye verilecek.

İş kazası ve meslek hastalığı dolayısıyla sürekli iş göremezlik geliri alanlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranı nda bayram ikramiyesi ödeniyor. Meslekte kazanma gücü kayıp oranı yüzde 25 olanlara 250 lira, yüzde 45 olanlara 450 lira ikramiye ödenecek.

Ahmet Kıvanç
Milliyet
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