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Diyanet yeni bir özel televizyon kanalı kurdu

Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Diyanet Vakfı, Türkiye tarihinde bir ilk olarak 'Diyanet TV' adıyla bir kanal kurdu. RTÜK'ten yayın lisansı alan şirket, gazete ve dergi de yayınlayabilecek
31 Temmuz 2018 07:50
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Diyanet yeni bir özel televizyon kanalı kurdu
Diyanet İşleri Başkanlığı, dini bir hizmeti yürütmek için özel şirket kurdu. Özel televizyon kanalında dini yayın yapmak için kurulan anonim şirket, RTÜK'ten yayın lisansı aldı.

Cumhuriyet'ten Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre, TRT frekanslarından yayın yapan TRT Diyanet'ten farklı olarak Diyanet TV adıyla kurulan kanal, kamu yayıncılığı ilkelerinden bağımsız şekilde sadece RTÜK ilkelerine göre dini içerikli özel televizyon yayıncılığı yapacak.

Kurulan medya şirketi, gazete ve dergi de yayımlayabilecek; sinema, televizyon filmleri ile dizi film çekebilecek.

RTÜK Yasası'na göre; siyasi partilerin, sendikaların, belediyelerin, derneklerin yanı sıra vakıfların doğrudan veya dolaylı olarak şirketler üzerinden yayın lisansı almaları yasaklanmıştı. Ağustos 2016'da yapılan bir torba yasa düzenlemesi ile RTÜK Yasası'nın vakıflara getirdiği lisans yasağı kaldırıldı. Vakıf kurucularının, televizyon ve radyo yayını lisansı için kurulan şirketin ortağı kabul edilmesi sağlandı.
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