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Raporlu hastaların ilaca erişimleri kolaylaşacak
Hasta eşi için ilaç yazdırmaya çalışırken doktorla tartışan, polislerin ters kelepçe ve biber gazlı müdahalesi sonrası vefat eden 82 yaşındaki Yusuf Topal'ın ölümü sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi: Raporlu hastaların ilaca erişimini kolaylaştıracak bir düzenleme yapalım istiyoruz.
82 yaşındaki Yusuf Topal, 24 Temmuz'da eşine ilaç yazdırmak için aile hekimine başvurdu. Topal ile olumsuz yanıt aldığı doktor Ö.Y. arasında tartışma çıktı. Topal, doktorun 'beyaz kod' talebiyle polis tarafından gözaltına alınmak istendi. Ters kelepçe takılan ve biber gazı sıkılan Topal, müdahale sırasında hayatını kaybetti.
Topal'ın vefatının 'kendisini derinden üzdüğünü' söyleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Hürriyet'e şu açıklamayı yaptı:
"Özellikle raporlu hastalarla ilgili süreci yeniden ele alıp vatandaşımızın, hastamızın ilaca erişimini kolaylaştıracak bir düzenleme yapalım istiyoruz. Bu konudaki sorunları biliyoruz. Çözmek için paydaşlarla birlikte gayret içindeyiz. Önümüzdeki günlerde de bu konularla ilgili daha net ifadeler kullanmak mümkün olabilir. Soruşturma devam ettiği için detaya girmem doğru olmaz."
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