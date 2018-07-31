Yapı denetimi ile ilgili kurallar kağıt üstünde kalıyor

İstinat facialarına bir yenisi daha eklendi. Ümraniye'de yaklaşık 1 yıldır yapımı devam eden inşaatın istinat duvarı çöktü. Çökme sonucu 1 otomobil ve 2 kamyonet inşaat çukuruna yuvarlandı. Araçlar bulundukları yerden vinç yardımıyla kurtarıldı. Araçların çukura düşme anı, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Olayda herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmadı. Fatih Sultan Mehmet Sanayi Sitesi'ndeki Site Yolu Caddesi'ndeki inşaatın perde duvarı dün sabah saat 09.30 sıralarında çöktü. İnşaatın temeli için açılan çukurun yaklaşık 20 metre derinliğinde olduğu belirtildi. Olay yerine gelen polis, itfaiye ve İGDAŞ ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. İnşaatta çalışan bir işçi, "Sabah geldiğimde buraya araba koymamaları konusunda uyardım. Yasak olan bir bölgemiz zaten. Biz yazıhaneye giderken 'bam' diye bir ses geldi. Elektrik patlamasıyla burası göçtü. Yani elektrik patladı, sonra burası göçtü. Şu anda 3 araç gözüküyor. Kaç araç olup olmadığını şu anda bilemiyoruz. Herhangi bir can kaybı yok" dedi. Çalışmaların ardından düşen araçlar uzun süren çalışmaların ardından vinç yardımıyla düştükleri yerden çıkarıldı. Olay yerinde alınan önlemler ve çalışmalar devam ediyor. Ümraniye Belediyesi'nden yapılan açıklamada "Söz konusu inşaatın kuzey cephesinde kullanılmayan, güvenlik önlemleri alınmış ve iksa uygulaması yapılmış olan kısmında saat 10.00 sıralarında şantiye elektrik kablolarında oluşan patlamadan kaynaklandığı düşünülen kısmi bir çökme meydana gelmiştir" denildi. Öte yandan bu hafta meydana gelen dördüncü istinat faciası akıllara 'denetim' sorularını getirdi. İstanbul'da etkili olan sğaank yağışın ardından 24 Temmuz'da Sütlüce'de yıkılan duvarın ardından yerle bir olan binayı, Sancaktepe'de 27'sinde toprak kaymasıyla boşaltılan apartman ve 28'inde de Mevlana İlkokulu'nun 12 yıl önce yapılan duvarının çökmesi takip etti.