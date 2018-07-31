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Belediye'den ünversite tercihi yapacak öğrencilere 'mobil tercih' hizmeti
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren engelli üniversite adaylarına 1-15 Ağustos tarihleri arasında mobil tercih hizmeti verecek
Engelli üniversite adayları için kurulan mobil tercih ekibi hizmetten yararlanmak isteyen öğrencilerin evlerine giderek tercihlerini yapmalarını sağlayacak. Hizmetten yararlanmak isteyenler '0212 449 91 00' numaralı telefondan Gençlik Meclisi'ni arayarak kayıt yaptırabilecek.
DANIŞMA MERKEZLERİ KURULACAK
'Tercih Danışma Merkezleri' ise 7 farklı noktada ve 'ALO Tercih Danışma Hattı' ile 1-14 Ağustos tarihleri arasında üniversite adaylarına ücretsiz rehberlik hizmeti verecek. Üniversite adayları, ALO Tercih Danışma hizmetinden Beyaz Masa'nın 153 numaralı hattını arayarak yararlanabilecek. Danışma hizmetleri, Bakırköy Meydanı, Şirinevler Meydanı, Gaziosmanpaşa Meydanı, Şişli Cevahir AVM önü, Kadıköy Meydanı, Sultanbeyli Meydanı ve Üsküdar Meydanı'nda verilecek.
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