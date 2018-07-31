1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Belediye'den ünversite tercihi yapacak öğrencilere 'mobil tercih' hizmeti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren engelli üniversite adaylarına 1-15 Ağustos tarihleri arasında mobil tercih hizmeti verecek
31 Temmuz 2018 08:30
Yazdır
Belediye'den ünversite tercihi yapacak öğrencilere 'mobil tercih' hizmeti

Engelli üniversite adayları için kurulan mobil tercih ekibi hizmetten yararlanmak isteyen öğrencilerin evlerine giderek tercihlerini yapmalarını sağlayacak. Hizmetten yararlanmak isteyenler '0212 449 91 00' numaralı telefondan Gençlik Meclisi'ni arayarak kayıt yaptırabilecek.

DANIŞMA MERKEZLERİ KURULACAK

'Tercih Danışma Merkezleri' ise 7 farklı noktada ve 'ALO Tercih Danışma Hattı' ile 1-14 Ağustos tarihleri arasında üniversite adaylarına ücretsiz rehberlik hizmeti verecek. Üniversite adayları, ALO Tercih Danışma hizmetinden Beyaz Masa'nın 153 numaralı hattını arayarak yararlanabilecek. Danışma hizmetleri, Bakırköy Meydanı, Şirinevler Meydanı, Gaziosmanpaşa Meydanı, Şişli Cevahir AVM önü, Kadıköy Meydanı, Sultanbeyli Meydanı ve Üsküdar Meydanı'nda verilecek.

Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 1,037 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
2018 YKS'de en başarılı liseler, yine Fen Liseleri oldu
31 Temmuz 2018 07:31		 Hastane odasındaki eğitimle fen lisesini kazandı
30 Temmuz 2018 21:06
Üniversite giriş sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
30 Temmuz 2018 16:13		 MEB'den 'Big Data' projesi
30 Temmuz 2018 15:01
ÖSYM'nin 4 bin 429 sınav sorusundan iptal çıkmadı
30 Temmuz 2018 13:19		 Hafızlıkta Arapça eğitim dönemi
28 Temmuz 2018 23:12
Ege Üniversitesinden bir başarı daha
28 Temmuz 2018 23:06		 Açıköğretim, her meslekten vatandaşa imkan sunuyor
28 Temmuz 2018 22:54
Alev Alatlı: Liyakat sorununu eğitimle çözeriz
28 Temmuz 2018 19:56		 'Eğitimde dünya ile rekabet etmemiz lazım'
28 Temmuz 2018 19:26
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
YKS sonuçları açıklandı. Tıklayın.
Liseye girişte en yüksek puanla kapatan 100 okul
Vatan haini subaylar toplantıda
OHAL sonrası dönemi düzenleyen 7145 sayılı Kanun, Resmi Gazetede yayımlandı
OHAL yerine geçen yeni Kanun yürürlüğe girdi
Darbeci Yarbay'ın mektubu, şehit yakınlarını tedirgin etti
2018 YKS'de en başarılı liseler, yine Fen Liseleri oldu
Devlette part time iş fırsatı
Üniversite, olumlu güvenlik soruşturması raporuna rağmen asil adayı değil yedek adayı atadı
Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Seviyorum ben bu çocuğu 4
Nuit 1
kötü insanların ortak özellikleri 2
2 iphone 1 bedelli 1
huzur veren insan 1
en beğenilen entryler 1
ona buna sorarak bulmaca çözmek 5
düşünce suçu 5
filmde önce kel ve şişmanların ölmesi 3
Enzimatik esmerleşme 4
SON İLANLAR
Abdullah Gül Üniv. Öğretim Üyesi Alım İlanı
Beyrut Büyükelçiliği sözleşmeli 1 sekreter alacak
Kadıköy Belediyesi 1 sözleşmeli Tabip lacak
Afyon Sinanpaşa Belediyesi 2 İşçi Alacak
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 3 Sözleşmeli Personel Alacak
Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı 7 Sözleşmeli Personel Alacak
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam