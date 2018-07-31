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Tasarruf için klima kapatılınca ihracatı yapılan yumurtalar bozuldu

Türkiye'den Irak'a yapılan yumurta ihracatında akılalmaz bir olay yaşandı. Irak'tan Türkiye'ye gelen ilginç uyarı telefonu ile lojistik firmalarının yakıttan tasarruf etmek için klimaları kapattığı bundan dolayı da yumurtaların bozulduğu ortaya çıktı
31 Temmuz 2018 08:45
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Tasarruf için klima kapatılınca ihracatı yapılan yumurtalar bozuldu

Türkiye'den Irak'a yapılan yumurta ihracatına yakıttan tasarruf etmek için soğutucuların kapatılması darbe vurdu. Yumurtalar, aşırı sıcaktan bozulunca Iraklı yetkililer ürünleri geri çevirdi.

TASARRUF İÇİN KLİMALAR KAPATILMIŞ

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Olay, Kuzey Iraklı yetkililerin Türkiye'nin Erbil Ticaret Ateşeliğini arayarak konuyu iletmesi ile ortaya çıktı.

Kuzey Irak'taki Zaho İbrahim Halil Gümrük Müdürlüğü bünyesinde bulunan bir laboratuvar müdürlüğü, Türkiye'den gelen yumurta partileri ile ilgili olarak lojistik firmalarının "termo king" diye tabir edilen soğutucuları yakıttan tasarruf etmek için çalıştırmadığını belirledi. Bu sebeple yüksek hava sıcaklığına maruz kalan ürünlerde bozulma yaşandığı rapor edildi.

ÜRÜNLER GERİ ÇEVRİLDİ

Kuzey Iraklı yetkililer, bozuk ürünlerin girişine izin verilmediğini de ateşeliğe bildirdi. Erbil Ticaret Ateşeliği de konuyu Ticaret Bakanlığı'na aktardı. Ticaret Bakanlığı bir süre önce olayı özetleyen bilgileri ihracatçı birlikleri ile paylaşarak gerekli tedbirlerin alınmasını istedi.

144,3 MİLYON DOLARLA IRAK LİDER PAZARIMIZ

Türkiye, 2017 verilerine göre; dünyada en çok yumurta ihracatı gerçekleştiren ülkeler arasında dördüncü sırada bulunuyor. Yumurta ihracatını son 12 yılda 20 kat artırmayı başaran Türkiye'nin 2006'da buradan elde ettiği gelir, 19 milyon dolar iken, söz konusu tutar 2017 sonunda 380 milyon dolara ulaştı. 2018 yılının ilk 6 ayında da 208 milyon dolarlık ihracat yapılırken, Türkiye bu dönemde 144,3 milyon dolarla en fazla yumurta satışını Irak'a gerçekleştirdi.
Yeni Şafak
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