YAŞ'ta erken terfiler şaşırtıcı olmayacak

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle FETÖ'nün yıllarca TSK içerisinde yuvalanmasına neden olan kurmaylık odaklı terfi tezgahı bozuluyor. Bu değişiklikle, rütbesinde 1 yılını doldurmuş olsa da Cumhurbaşkanı'nın onayıyla albaylar bu yıl YAŞ'a girip terfi alabilecek. Perşembe günü yapılacak YAŞ toplantısında erken terfiler şaşırtıcı olmayacak.

TSK'da FETÖ'nün sızmak için faydalandığı terfi sistemi, yeni sisteme geçişle birlikte yıkılıyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş kapsamında çıkarılan 703 sayılı uyum kararnamesi ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle getirilen düzenlemeler uyarınca albay, general ve amirallerin rütbeye terfileri ve atamalarında tek yetkili Cumhurbaşkanı olacak. 15 Temmuz darbe girişimi ardından 668 sayılı KHK'yla 2 yıl önce yapılmış olan değişiklik uyarınca da albaylar ve generallerde rütbe bekleme süresine ve sicil şartına bakılmaksızın terfiler gerçekleştirilebilecek.

Bu yıl rütbe bekleme süresine bakılmaksızın Cumhurbaşkanı liyakatine göre albaylar Yüksek Askeri Şura'ya girecek. Böylece bu yıl FETÖ'nün TSK'da kurmaylık ve 4 yıllık rütbe bekleme süresine dayandırılan teamüller üzerinden kurduğu oyun bozulmuş olacak ve albaylar ile general ve amiraller arasında erken terfiler şaşırtıcı olmayacak.

ORDUDAN AYIRMA KARARI DA VEREBİLECEK

703 Sayılı Uyum Kararnamesi uyarınca ayrıca, asteğmen-albay rütbeleri arasında rütbe bekleme süreleri de Cumhurbaşkanı kararıyla değiştirilebilecek. Cumhurbaşkanı, ayrıca, teğmenden albaya kadar rütbelerdeki subayların kadrosuzluk söz konusu olmasa da TSK'dan çıkarılmasına karar verebilecek. Komutanlıklarla ilgili tüm atama, terfi, görevlendirme gibi kararları da Cumhurbaşkanı verecek.

ETKİN OLARAK UYGULANANAMADI

FETÖ'nün terfilere etkisi, teamül haline getirilen sistemin halen kurmayların önünü açmaya devam etmesi nedeniyle 15 Temmuz sonrasında da sürmüştü. 2016 ve 2017 yılı Yüksek Askeri Şuralarında, sayıları az kalsa da aldıkları 3 yıllık erken terfiler nedeniyle terfilerde kurmaylar öne çıkmaya davam etti. İhraçlar nedeniyle listeler azaldığı için ihtiyaç olmasına ve darbe girişimi sonrası 668 sayılı KHK ile albay ile general/amirallere rütbe bekleme sürelerine bakılmaksızın terfi imkanı getirilmesine karşın, FETÖ'nün kurmay olmalarını engellediği ve halen FETÖ ile etkin mücadele eden subaylara terfi şansı tanınmadı. Üstelik terfilerde 4 yıllıkların tercih edilmesi ısrarı nedeniyle dengeler de sarsıldı. Sınıflara göre terfi teamülleri alt üst oldu.

İtiraflarla deşifre edildi

FETÖ'nün kurmaylığa olan ilgisi, 15 Temmuz öncesi ve sonrasında yapılan soruşturmalarda itiraflarda çokça kullanıldı. Darbe girişimini hızlandıran İzmir'deki soruşturma kapsamında ifade veren ve Kara Kuvvetleri'ndeki FETÖ yapılanmasını deşifre eden Abdullah Kod adlı itirafçının, 2005 yılında girdiği kurmaylık sınavına ilişkin yaşadıklarını anlatırken verdiği detaylar FETÖ'nün kurmaylıkları nasıl doldurduğunu gözler önüne serdi. Abdullah kod adlı itirafçı; Fetullah Gülen cemaatinin kirasını ödediği evlerde 35 günlük kamplara alındıklarını, kampın sonunda kimseye anlatmamak üzere Kur'an üzerine yemin ettirilerek sınav sorularının verildiğini, bu soruları ezberleyerek sınava girdiklerini ve birçok dönem de sınava giren bütün cemaatçi subayların kazandığını anlattı.

Kıymet Sezer