Dolar güne 4,90 TL'den başladı

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 4,9060 4,9080 Avro 5,7410 5,7430 Sterlin 6,4350 6,4370 ANKARA ABD Doları 4,8770 4,9220 Avro 5,7070 5,7620 Sterlin 6,3570 6,4880



Bugüne yükselişle başlayan ve 4,92'yi test eden dolar/TL, saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,77 artışla 4,9140 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,8 yükselişle 5,7611'den, sterlin/TL de yüzde 0,7 değer kazancıyla 6,4595'ten satılıyor.

Analistler, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanacak yılın 3'üncü Enflasyon Raporu'nun piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını belirterek, yıl sonu ve 2019 için enflasyon öngörüleri ile TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın iletişiminin takip edileceğini dile getirdi.

Teknik açıdan dolar/TL'de 4,92'nin direnç konumuna geldiğini ifade eden analistler, 4,8550'nin destek konumunda olduğunu söyledi.