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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ikinci kez toplanacak

Kabine, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ikinci toplantısını gerçekleştirecek
31 Temmuz 2018 10:02
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ikinci kez toplanacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ikinci kez toplanacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 14.30'da başlayacak.

24 Haziran seçimleriyle yeni sistemin hayata geçmesinin ardından ikinci kez toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin öncelikli gündem maddesi, ABD Başkanı Donald Trump ile Yardımcısı Mike Pence'in, Papaz Andrew Craig Brunson'un yargılanması üzerinden Türkiye'ye yaptırımda bulunacaklarına dair açıklamaları olacak.

Öte yandan göreve başladıkları günden bu yana sivil toplum kuruluşları, ilgili kurumlar ve paydaşlarıyla bir araya gelerek kendi alanlarına ilişkin yol haritası belirleyen bakanların, kısa ve uzun vadedeki eylem planlarına ilişkin Başkan Erdoğan'a sunum yapması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ilk toplantısını 13 Temmuz Cuma günü gerçekleştirmişti.
Anadolu Ajansı
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